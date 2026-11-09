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Trafikte bekleme son buluyor: Aydın'da beş kavşak akıllanıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kentte 5 stratejik kavşağı yeni nesil akıllı sisteme dönüştürüyor; kuyruklanmalar %80, bekleme süreleri yaklaşık %70 azalacak.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 13:32

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EDİTÖR: Emre Koç

Trafikte bekleme son buluyor: Aydın'da beş kavşak akıllanıyor

Aydın'da ulaşımda yeni adım

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent içi trafiği daha akıcı ve güvenli hale getirmek için kapsamlı bir dönüşüm programı başlattı. Proje kapsamında beş kritik kavşakta yeni nesil akıllı kavşak uygulamaları hayata geçirilecek; amaç, trafikte geçirilen süreyi ve araç kuyruklarını ciddi oranda azaltmak.

Hedeflenen etkiler:

Belediye yetkilileri, imalat süreçlerinin tamamlanmasının ardından araç kuyruklanma boylarında %80, kavşaklardaki bekleme sürelerinde ise yaklaşık %70 azalma hedeflendiğini açıkladı. Bu iyileşmenin akışkanlık, yol güvenliği ve kent içi ulaşım konforuna doğrudan katkı sağlaması bekleniyor.

Kapsamdaki kavşaklar:

Ulaşım projeleri kapsamında Eski Dörtyol Kavşağı, Doğumevi Kavşağı, Işıklı Kavşağı, Bayındırlık Kavşağı ve Otoban Kavşağı olmak üzere toplam beş stratejik nokta akıllı kavşak olarak projelendirildi. Ayrıca Yeni Dörtyol Köprülü Kavşağı'nın açılışı da kentteki ulaşım yatırımları çerçevesinde gündeme getirildi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Yeni Dörtyol Köprülü Kavşağı'nın kent için hayırlı olmasını dileyerek, ulaşım yatırımlarının şehir genelinde konforu ve güvenliği artırmaya devam edeceğini belirtti. Proje tamamlandığında hem günlük sürüş deneyiminde hem de trafik yönetiminde ölçülebilir iyileşmeler hedefleniyor.

Çalışmaların tamamlanma takvimi ve uygulama ayrıntıları belediye tarafından takip eden dönemde paylaşılacak; imalat süreçlerinin ilerleyişine göre, hedeflenen azalmaların şehir trafiğine etkisi kademeli olarak görünür hale gelecek.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENT İÇİ ULAŞIMI DAHA AKICI VE GÜVENLİ HALE GETİRMEK AMACIYLA 5...

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENT İÇİ ULAŞIMI DAHA AKICI VE GÜVENLİ HALE GETİRMEK AMACIYLA 5 STRATEJİK NOKTADA YENİ NESİL AKILLI KAVŞAK PROJELERİNİ HAYATA GEÇİRİYOR. PROJELERİN TAMAMLANMASIYLA ARAÇ KUYRUKLANMA BOYLARINDA YÜZDE 80, KAVŞAKLARDAKİ BEKLEME SÜRELERİNDE İSE YAKLAŞIK YÜZDE 70 AZALMA HEDEFLENİYOR.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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