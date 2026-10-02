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Çiftçilerin hakkı için Cizre'de gübre bayilerine sıkı denetim

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Cizre'deki gübre bayilerini mevzuat, depolama ve etiketler açısından denetleyip kayıt dışı satışları önlüyor.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 10:29

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EDİTÖR: Aslı Han

Çiftçilerin hakkı için Cizre'de gübre bayilerine sıkı denetim

Denetim kapsamı:

Şırnak’ın Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki uzman ekipler, ilçe genelinde faaliyet gösteren gübre satışı yapan işletmelerde kapsamlı kontroller gerçekleştirdi. Ekipler, mevzuata uygunluk, depolama ve satış koşulları, ürünlerin etiket bilgileri ve resmi belgeleri gibi temel başlıklarda inceleme yaptı.

Saha bulguları ve uygulama:

Denetimler sırasında bayiler tek tek incelendi; mevzuata uymayan durumların tespit edilmesi halinde gereken idari işlemlerin uygulanacağı kaydedildi. Denetimlerde özellikle kayıt dışı ve uygunsuz ürün satışına izin verilmeyeceği vurgulandı.

Amaç ve ileriye yönelik plan:

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaptığı açıklamada üreticilerin kaliteli ve standartlara uygun tarımsal girdilere zahmetsizce ulaşmasını hedeflediklerini belirtti. Açıklamada, çiftçi mağduriyetlerinin önüne geçmek amacıyla denetim ve saha kontrollerinin düzenli periyotlarla devam edeceği bildirildi.

CİZRE İLÇE TARIM VE ORMAN İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, ÇİFTÇİLERİN GÜVENİLİR TARIMSAL GİRDİLERE...

CİZRE İLÇE TARIM VE ORMAN İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, ÇİFTÇİLERİN GÜVENİLİR TARIMSAL GİRDİLERE ULAŞMASINI SAĞLAMAK AMACIYLA İLÇE GENELİNDE FAALİYET GÖSTEREN GÜBRE BAYİLERİNİ DENETLEDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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