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Edremit'te babasının ağaç heykelleri dükkanı müzeye çevirdi

Edremit'in Güre Mahallesi'nde zeytin tüccarı İlhan Ilgar, rahmetli babası Cemal Ilgar'ın yaptığı ağaç hayvan heykellerini dükkânında sergileyerek mekanını adeta bir müzeye dönüştürdü.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 15:41

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Edremit'te babasının ağaç heykelleri dükkanı müzeye çevirdi

Edremit'te bir dükkan müzeye dönüştü

Edremit'in Güre Mahallesi'nde zeytin ve zeytinyağı ticareti yapan 64 yaşındaki İlhan Ilgar, işyerini rahmetli babası Cemal Ilgar'ın yaptığı ahşap hayvan heykelleriyle donattı. Heykeller işyerini görenlerin dikkatini çekiyor ve mekan adeta küçük bir müzeye dönüşmüş durumda.

babadan kalma sanat:

Cemal Ilgar 95 yaşında 3 yıl önce vefat etmiş, ömrü boyunca inşaat ustalığı yapmış ve avcılıkla uğraştıktan sonra ağaçlardan hayvan heykelleri yapmaya başlamış. Yaptığı eserleri satmamış, bazılarını yakın çevresine hediye etmiş. Oğlu İlhan Ilgar, bu eserleri işyerinde sergileyerek babasının anısını yaşatıyor ve heykellerin aile yadigarı olduğunu vurguluyor.

ziyaretçi izlenimleri:

İşyerine gelenler heykellere büyük ilgi gösteriyor. Ziyaretçilerden Kaan Tuna heykellerin çok güzel olduğunu, dükkânın müzeye döndüğünü ve Cemal amcaya rahmet dilediğini ifade etti. İlhan Ilgar ise bu eserlerin hem kendisi hem de bölge için duygusal değeri olduğunu, gelen herkesin ilgisinden memnun olduğunu belirtti.

Bu düzenleme, yerel el sanatları ve hatıraları görünür kılıyor. Zeytin ve zeytinyağı ticaretinin yapıldığı sıradan bir dükkânda karşılaşılan bu ahşap heykeller, hem bölge halkı hem de ziyaretçiler için beklenmedik bir kültürel değer oluşturuyor.

İLHAN ILGAR

İLHAN ILGAR

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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