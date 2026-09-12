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Çiftlik-Yeniköy bağlantısı 7 kilometrelik yenilemeyle ulaşımı kolaylaştırdı

Menteşe Belediyesi ile Muğla Büyükşehir'in sathi asfaltladığı 7 kilometrelik Çiftlik-Yeniköy bağlantı yolu mesafeleri kısaltıp ulaşımı kolaylaştırdı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 10:16

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Çiftlik-Yeniköy bağlantısı 7 kilometrelik yenilemeyle ulaşımı kolaylaştırdı

Yol çalışmaları baştan sona tamamlandı

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, baştan sona yenilenen 7 kilometrelik Çiftlik-Yeniköy (Yerkesik) bağlantı yolunda incelemelerde bulundu. Yenilemenin bölgedeki ulaşımı daha konforlu hale getirdiği bildirildi.

çalışmanın kapsamı:

Yolun zemin hazırlıkları Menteşe Belediyesi ekipleri tarafından tamamlandı; sathi asfalt kaplaması ise Muğla Büyükşehir Belediyesi ile ortak yürütüldü. Yenilenen güzergahın mesafeleri kısalttığı ve ulaşım sürecini rahatlattığı vurgulandı.

kolejler bölgesinde ağaçlandırma ve peyzaj:

Başkan Aras, ayrıca Kolejler Bölgesinde planlanan ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarını yerinde inceledi. Yapılacak düzenlemelerle bölgenin yeşil alanlarının artırılması ve daha yaşanabilir bir çevre oluşturulması hedefleniyor.

"Bugün baştan sona yenilediğimiz 7 kilometrelik Çiftlik-Yeniköy (Yerkesik) bağlantı yolumuzu yerinde inceledik. Zemin hazırlıklarını ekiplerimizle hızla bitirip sathi asfalt kaplamasını Büyükşehir Belediyemizle birlikte yaptığımız bu yol şimdiden mesafeleri kısalttı, ulaşımı çok daha konforlu hale getirdi"

MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANI GONCA KÖKSAL ARAS, BAŞTAN SONA YENİLENEN 7 KİLOMETRELİK ÇİFTLİK-YENİKÖY...

MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANI GONCA KÖKSAL ARAS, BAŞTAN SONA YENİLENEN 7 KİLOMETRELİK ÇİFTLİK-YENİKÖY (YERKESİK) BAĞLANTI YOLUNDA İNCELEMELERDE BULUNDU

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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