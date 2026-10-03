Çiğdemtepe'de dere ıslahıyla taşkın riskine karşı önlem

Çiğdemtepe köyünde ıslah çalışmaları devam ediyor

Bayburt merkeze bağlı Çiğdemtepe köyünde, dere yatağında yürütülen ıslah çalışmaları sürüyor. Çalışmalar, bölgedeki yerleşim alanlarını korumayı ve olası su taşkınlarının etkisini azaltmayı hedefliyor.

çalışmanın uygulama alanı ve yöntemleri:

Saha çalışmalarını yürüten DSİ 22. Bölge Müdürlüğü ekipleri, iş makineleriyle mevcut kanal boyunca düzenleme yapıyor. Dere yatağındaki birikimleri temizleyip akış yolunu genişletme ve stabilize etme gibi müdahalelerle suyun yönlendirilmesi sağlanıyor. Çalışmaların, kurumun idari imkânları doğrultusunda planlandığı bildirildi.

beklenen sonuçlar ve yerleşimlere etkisi:

Islah çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte, yağış dönemlerinde oluşabilecek taşkınların önlenmesi ve yerleşim alanlarının daha güvenli hale gelmesi amaçlanıyor. Proje, kırsal yerleşimlerde can ve mal güvenliğini artırmayı, altyapı zararlarını azaltmayı hedefleyen önleyici bir tedbir olarak değerlendiriliyor.

Çalışmaların süreci boyunca ekipler, bölge sakinleriyle koordinasyon içinde hareket ediyor; uygulamanın tamamlanmasının ardından bölgede izleme ve bakım çalışmalarının da devam etmesi bekleniyor.

ÇİĞDEMTEPE KÖYÜNDE DERE YATAĞI ISLAH ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR