Dolar 49,1070 +0,06%
Euro 55,2612 +0,08%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.571,55 -0,95%
EUR/USD 1,1257 +0,11%
Brent Petrol 102,25 -0,06%
--°

Çiğdemtepe'de dere ıslahıyla taşkın riskine karşı önlem

DSİ 22. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Bayburt'un Çiğdemtepe köyünde dere yatağında kanal düzenleme çalışmaları yürütüyor; amaç yağışlarda taşkın riskini azaltmak.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 09:40

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Çiğdemtepe'de dere ıslahıyla taşkın riskine karşı önlem

Çiğdemtepe köyünde ıslah çalışmaları devam ediyor

Bayburt merkeze bağlı Çiğdemtepe köyünde, dere yatağında yürütülen ıslah çalışmaları sürüyor. Çalışmalar, bölgedeki yerleşim alanlarını korumayı ve olası su taşkınlarının etkisini azaltmayı hedefliyor.

çalışmanın uygulama alanı ve yöntemleri:

Saha çalışmalarını yürüten DSİ 22. Bölge Müdürlüğü ekipleri, iş makineleriyle mevcut kanal boyunca düzenleme yapıyor. Dere yatağındaki birikimleri temizleyip akış yolunu genişletme ve stabilize etme gibi müdahalelerle suyun yönlendirilmesi sağlanıyor. Çalışmaların, kurumun idari imkânları doğrultusunda planlandığı bildirildi.

beklenen sonuçlar ve yerleşimlere etkisi:

Islah çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte, yağış dönemlerinde oluşabilecek taşkınların önlenmesi ve yerleşim alanlarının daha güvenli hale gelmesi amaçlanıyor. Proje, kırsal yerleşimlerde can ve mal güvenliğini artırmayı, altyapı zararlarını azaltmayı hedefleyen önleyici bir tedbir olarak değerlendiriliyor.

Çalışmaların süreci boyunca ekipler, bölge sakinleriyle koordinasyon içinde hareket ediyor; uygulamanın tamamlanmasının ardından bölgede izleme ve bakım çalışmalarının da devam etmesi bekleniyor.

ÇİĞDEMTEPE KÖYÜNDE DERE YATAĞI ISLAH ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

ÇİĞDEMTEPE KÖYÜNDE DERE YATAĞI ISLAH ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Alanya'da sabah sağanağı hazırlıksızları zorladı
images

Tavas'ta üreticinin yükü hafifliyor: ücretsiz silaj yükleme ve paketleme hizmeti
images

Andırın'da Altınyayla tarlalarında sabahın ilk ışığında ayçiçeği hasadı
images

Anamur arıtma tesisi Bingen heyetiyle sürdürülebilir su çözümlerini değerlendird...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çermik'te 29 araçlı yük taşımacılığı kooperatifi faaliyete geçti

Aydın Ticaret Borsası'nda sandıkta birlik ve güven vurgusu

Nusaybin kaymakamı ve basın buluşması: MAGYED ziyaretiyle tanıtıma destek

Köyde bilim Altıntaş'ta sürdürülebilir tarım söyleşisiyle noktalandı

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi