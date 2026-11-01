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Çikolata kisti tüp bebekte engel değil, doğru planlama belirleyici

Çikolata kisti doğurganlığı azaltabilir; yine de kist boyutu, yumurtalık rezervi ve yaşa göre planlanan tüp bebekle gebelik mümkün olabilir.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 11:58

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Çikolata kisti tüp bebekte engel değil, doğru planlama belirleyici

Çikolata kisti tüp bebekte engel değil, doğru planlama belirleyici

Acıbadem Kent Hastanesi Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Eser Çolak, üreme çağındaki kadınları sıklıkla etkileyen endometriomanın—yani çikolata kistinin—anne olma şansını tamamen ortadan kaldırmadığını belirtiyor. Kistin yumurtalık dokusu ve üreme fonksiyonları üzerindeki olumsuz etkileri olsa da, uygun değerlendirme ve kişiye özel tedavi ile gebelik hedeflenebiliyor.

çikolata kistinin üreme üzerindeki etkileri:

Endometrioma olarak da adlandırılan çikolata kisti, içinde bulunan koyu kahverengi sıvı nedeniyle bu isimle anılıyor. Doç. Dr. Çolak, bu kistlerin yumurtalık dokusunda yerleşerek sağlıklı yumurta sayısını azaltabileceğini ve doğal yolla gebelik şansını düşürebileceğini açıklıyor. Kistlerin mekanik ve biyokimyasal etkileri şunları kapsıyor:

- Yumurtlamayı bozma potansiyeli,

- Karın içinde yapışıklıklara yol açarak yumurtanın tüplerden geçişini zorlaştırma,

- Rahim içi ortamın olumsuz etkilenmesiyle embriyonun tutunma şansını azaltma.

Tüm bu faktörler birlikte değerlendirildiğinde, çikolata kisti olan kadınların doğal yolla gebelik elde etme olasılığı azalabiliyor; bu yüzden erken değerlendirme önem taşıyor.

tüp bebek ve cerrahi seçeneklerin değerlendirilmesi:

Doç. Dr. Çolak, tüp bebek yönteminin çikolata kistine bağlı bazı engelleri aşabileceğini vurguluyor. Tüp bebekte yumurtalar doğrudan yumurtalıktan alınır, laboratuvarda döllendikten sonra rahme transfer edilir—bu süreç tüplerin tıkalı veya yapışık olduğu durumlarda önemli avantaj sağlıyor. Ancak kistin büyüklüğü veya birden fazla olması tedavi sürecini karmaşıklaştırabiliyor; büyük kistler yumurta toplama işlemini güçleştirebiliyor ve yumurtalık rezervini olumsuz etkileyebiliyor.

Her çikolata kisti ameliyat gerektirmiyor. Cerrahi kararında hasta bazlı yaklaşım uygulanıyor; hastanın yaşı, yumurtalık rezervi, kistin boyutu ve gebelik planı göz önünde bulunduruluyor. Doç. Dr. Çolak, bazı vakalarda şiddetli ağrıya yol açan büyük kistlerin tüp bebek öncesi veya sonrasında cerrahi olarak çıkarılabileceğini, ancak her cerrahinin yumurtalık dokusuna zarar verme riski taşıdığını hatırlatıyor.

Sonuç olarak, çikolata kisti doğurganlığı etkileyen önemli bir faktör olsa da anne olma ihtimalini ortadan kaldırmıyor. Doç. Dr. Eser Çolak, uygun zamanlama ve kişiye özel tedavi planlamasının gebelik şansını artırmada belirleyici olduğunu, tüp bebek tedavisinin çoğu durumda etkin bir seçenek sunduğunu belirtiyor.

ACIBADEM KENT HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI, DOĞUM VE TÜP BEBEK UZMANI DOÇ. DR. ESER ÇOLAK

ACIBADEM KENT HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI, DOĞUM VE TÜP BEBEK UZMANI DOÇ. DR. ESER ÇOLAK

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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