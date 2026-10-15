Dolar 49,4105 +0,07%
Euro 55,5714 +0,59%
Bist 12.133,46 +0,13%
Altın Gram 6.631,06 +1,61%
EUR/USD 1,1223 +0,59%
Brent Petrol 103,73 -2,20%
--°

Çilimli’de eğitimde dönüşüm hedefi: ÇEKAP uygulama hazırlıklarına hız verildi

Çilimli’de 2026-2027 eğitim öğretim yılında uygulanacak Çilimli Eğitimde Kalkınma Projesi (ÇEKAP) tanıtıldı; kaymakam ve paydaşlar bilgilendirildi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 11:07

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Çilimli’de eğitimde dönüşüm hedefi: ÇEKAP uygulama hazırlıklarına hız verildi

Çilimli’de ÇEKAP tanıtım programı gerçekleştirildi

Düzce’nin Çilimli ilçesinde, Çilimli Eğitimde Kalkınma Projesi (ÇEKAP) için tanıtım programı düzenlendi. 2026-2027 eğitim öğretim yılında uygulanacak proje hakkında ilk bilgilendirme toplantısına Çilimli Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş ve ilgili paydaşlar katıldı.

Programda paylaşılan çalışmalar:

Toplantıda, projenin kapsamı ve hedefleri çerçevesinde eğitim alanında yürütülecek çalışmalar aktarıldı. Katılımcılara proje sürecinin aşamaları, hedef gruplar ve öncelikli faaliyet alanları hakkında bilgi verildi. Sunumlarda, öğrenci ve öğretmen desteklerine odaklanılacağı, yerel ihtiyaçların gözetileceği üzerinde duruldu.

Uygulama süreci ve izleme:

ÇEKAP’ın 2026-2027 eğitim öğretim yılında hayata geçirilmesi planlanıyor. Toplantıda uygulama takvimi, sorumluluk paylaşımı ve izleme-değerlendirme mekanizmaları hakkında katılımcılara genel bilgiler sunuldu. Kaymakamlık yetkilileri ve proje ekibi, uygulama sürecinin şeffaf ve katılımcı yöntemlerle yürütüleceğini vurguladı.

Program, projenin yerel paydaşlarla olan iletişimini güçlendirme amacını taşıdı; bundan sonraki dönemde bilgilendirme ve hazırlık çalışmalarının sürdürüleceği belirtildi. ÇEKAP’ın ilçedeki eğitim kalitesine katkı sağlaması hedefleniyor.

ÇİLİMLİ’DE 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KAPSAMINDA UYGULANACAK ÇİLİMLİ EĞİTİMDE KALKINMA...

ÇİLİMLİ’DE 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KAPSAMINDA UYGULANACAK ÇİLİMLİ EĞİTİMDE KALKINMA PROJESİ’NİN (ÇEKAP) TANITIM PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. PROGRAMA ÇİLİMLİ KAYMAKAMI AHMET ALİ ALTINTAŞ DA KATILDI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Hisarcık’ta müftülük personeli kitap okuma alışkanlığını güçlendirdi
images

Altıntaş'ta vaaz niteliğini yükseltmeyi hedefleyen hizmet içi kurs açıldı
images

Eskişehir'in gururu: Eti Sosyal Bilimler Lisesi 4006'da Türkiye birincisi
images

BŞEÜ'den iklim sahnesine sekiz adım: çalışmalar COP31'de görücüye çıkıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Altıeylül’e hizmet hızını artıracak yeni araç bakım merkezi açıldı

Jandarma sualtı ekibi Kemerburgaz'da çatıda mahsur kalan vatandaşı kurtardı

Atık lastiklere yeni hayat: Seyhan'da esnek zemin dönüşümü

Silah ruhsatı sahiplerine uyarı: güvenlik önlemleri ihmale gelmez

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Kahta'da kavşakta çarpışma: 4 yaralı