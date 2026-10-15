Çilimli’de eğitimde dönüşüm hedefi: ÇEKAP uygulama hazırlıklarına hız verildi

Çilimli’de ÇEKAP tanıtım programı gerçekleştirildi

Düzce’nin Çilimli ilçesinde, Çilimli Eğitimde Kalkınma Projesi (ÇEKAP) için tanıtım programı düzenlendi. 2026-2027 eğitim öğretim yılında uygulanacak proje hakkında ilk bilgilendirme toplantısına Çilimli Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş ve ilgili paydaşlar katıldı.

Programda paylaşılan çalışmalar:

Toplantıda, projenin kapsamı ve hedefleri çerçevesinde eğitim alanında yürütülecek çalışmalar aktarıldı. Katılımcılara proje sürecinin aşamaları, hedef gruplar ve öncelikli faaliyet alanları hakkında bilgi verildi. Sunumlarda, öğrenci ve öğretmen desteklerine odaklanılacağı, yerel ihtiyaçların gözetileceği üzerinde duruldu.

Uygulama süreci ve izleme:

ÇEKAP’ın 2026-2027 eğitim öğretim yılında hayata geçirilmesi planlanıyor. Toplantıda uygulama takvimi, sorumluluk paylaşımı ve izleme-değerlendirme mekanizmaları hakkında katılımcılara genel bilgiler sunuldu. Kaymakamlık yetkilileri ve proje ekibi, uygulama sürecinin şeffaf ve katılımcı yöntemlerle yürütüleceğini vurguladı.

Program, projenin yerel paydaşlarla olan iletişimini güçlendirme amacını taşıdı; bundan sonraki dönemde bilgilendirme ve hazırlık çalışmalarının sürdürüleceği belirtildi. ÇEKAP’ın ilçedeki eğitim kalitesine katkı sağlaması hedefleniyor.

ÇİLİMLİ’DE 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KAPSAMINDA UYGULANACAK ÇİLİMLİ EĞİTİMDE KALKINMA PROJESİ’NİN (ÇEKAP) TANITIM PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. PROGRAMA ÇİLİMLİ KAYMAKAMI AHMET ALİ ALTINTAŞ DA KATILDI.