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Çilimli'de sağlık standı erken tanıyla yaşamı koruma çağrısı

Çilimli İlçe Toplum Sağlığı Merkezi, Çilimli İlçe Devlet Hastanesi'nde kurduğu stantla prostat kanseri ve lenfoma riskleri, belirtiler ve erken tanıyı anlattı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 10:02

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EDİTÖR: Serkan Varol

Çilimli'de sağlık standı erken tanıyla yaşamı koruma çağrısı

Çilimli'de prostat kanseri ve lenfoma farkındalığı

Çilimli İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri, Prostat Kanseri Farkındalık Günü ve Dünya Lenfoma Farkındalık Günü kapsamında Çilimli İlçe Devlet Hastanesi'nde bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Hastanede kurulan stant ve yapılan etkinlikler:

Hastanenin poliklinik hizmet alanında kurulan farkındalık standında vatandaşlara prostat kanseri ve lenfoma hakkında detaylı bilgi verildi. Çalışmada hastalıkların risk faktörleri, belirtileri ve erken tanının önemi anlatıldı.

Sağlık ekipleri, düzenli sağlık kontrollerinin ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayarak katılımcılara yönlendirmelerde bulundu.

Broşür dağıtımı ve toplum bilinci hedefi:

Etkinlikte hazırlanan bilgilendirici broşürler vatandaşlara dağıtıldı; materyaller özellikle kanserlerde erken tanı ve erken müdahale konusundaki farkındalığı artırmaya odaklandı.

Gerçekleştirilen farkındalık çalışmasıyla amaç, prostat kanseri ve lenfoma konusunda toplum bilincini yükseltmek, vatandaşların sağlıklarını korumaya yönelik bilinçli davranışlar geliştirmesini desteklemek ve erken tanının önemine dikkat çekmek oldu.

DÜZCE’NİN ÇİLİMLİ İLÇESİNDE, PROSTAT KANSERİ VE LENFOMA KONUSUNDA VATANDAŞLARIN BİLİNÇLENDİRİLMESİ...

DÜZCE’NİN ÇİLİMLİ İLÇESİNDE, PROSTAT KANSERİ VE LENFOMA KONUSUNDA VATANDAŞLARIN BİLİNÇLENDİRİLMESİ AMACIYLA FARKINDALIK STANDI KURULDU.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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