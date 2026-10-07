Cilo dağları mevsimin ilk karıyla beyaza büründü

yüksek kesimlerde kar etkili oldu:

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkili olan soğuk hava ve yağış, bölgenin yüksek rakımlı alanlarında yerini kara bıraktı. Yağışın ardından Cilo Dağlarının zirvelerinde mevsimin ilk kar örtüsü oluştu ve dağın tepeleri beyaza büründü.

hava ve günlük yaşam üzerindeki etkileri:

Kar yağışıyla birlikte ilçe merkezinde ve yüksek kesimlerde hava sıcaklıklarında hissedilir derecede düşüş yaşandı. Yerel yolların yüksek bölümlerinde kısmi beyaz örtü oluşması, özellikle yüksekte yaşayanlar ve ulaşımda dikkat gerektiren koşullar oluşturdu.

doğal görüntüler ve mevsimsel işaret:

Mevsimin ilk karı olarak kaydedilen bu yağış, Cilo Dağları’nın zirvelerinde fotoğrafik görüntüler ortaya çıkardı. Beyaz örtü, bölgenin doğal siluetini belirginleştirerek hem yerel halk hem de doğa gözlemcileri için dikkat çekici manzaralar sundu.

Yetkililer ve vatandaşlar, hava koşullarındaki değişikliklere karşı tedbirli olmaya devam ediyor; karın yüksek kesimlerde etkili olduğu süreçte ulaşım ve günlük yaşamda olası aksamalara karşı hazırlıklı olunması gerektiği vurgulanıyor.

HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SOĞUK HAVA VE YAĞIŞ, YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞINI BERABERİNDE GETİRDİ.