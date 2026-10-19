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Cilo’da dostluk izleri: Fikret Yaşar için zirvede anma

Tunceli ve bölgeden 19 dağcı, 4.135 rakımlı Cilo zirvesine çıkarak üç yıl önce vefat eden Yüksekovalı dağcı Fikret Yaşar’ı andı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 09:20

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EDİTÖR: Aslı Han

Cilo’da dostluk izleri: Fikret Yaşar için zirvede anma

Cilo’da anma ve tırmanış

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir araya gelen doğaseverler, Doğu Anadolu Bölgesi’nin en zorlu rotalarından biri kabul edilen Cilo Dağının 4.135 rakımlı zirvesine ulaşarak, üç yıl önce hayatını kaybeden bölgenin ilk dağcılarından Fikret Yaşar’ı andı.

Tırmanış organizasyonu ve katılımcılar:

Etkinlik, Tunceli’den yola çıkan lider dağcı ve rehber İskender Doğan öncülüğünde gerçekleşti. Yüksekovalı rehber Sabır Geylaninin bilgi birikimiyle desteklenen kafilede Tunceli’den 14, Şırnak’tan 5 olmak üzere toplam 19 kişi yer aldı. Grup, zorlu hava ve arazi koşullarına rağmen planlanan rotayı takip ederek zirveye erişti.

İskender Doğan, merhum Yaşar ile uzun yıllara dayanan bir dostlukları olduğunu anlattı: "Rahmetli Fikret hocamla uzun yıllara dayanan bir dostluğumuz vardı. Yıllar önce beraber Cilo Dağı’na çıkmıştık. Tam Kılcık’ın altına geldiğimizde yorulmuş ve devam edemeyeceğini belirtmişti. Arkadaşlar ısrar etse de ısrar edilmemesini ve bizi orada beklemesini söyledim. Zirveye gidip döndükten sonra beraber oturup sohbet ettik, bir şeyler atıştırdık. Sohbetlerimiz genellikle bölge coğrafyası ve Tunceli üzerine geçerdi. Bu konuda çok bilgili ve donanımlı biriydi, sohbetini çok severdim."

anma töreni ve duygular:

Doğan, Yaşar’ın geçirdiği hastalık sonrası yaşamını yitirdiğini ve bu kayıptan duyduğu üzüntüyü dile getirdi: "Hastalık sürecinde tedavi için çok uğraş verdi ancak yenik düştü. Çok üzgündüm. ‘Hocam için ne yapabilirim?’ diye düşünürken, sevdalı olduğu bu coğrafyada adını daha sık duyurmak ve yaşatmak için Cilo tırmanışı aklıma geldi. Cilo’ya her gelişimizde Fikret hocamı anıyor, acılarla dolu bu coğrafyada dostluğumuzun bitmemesi için Tunceli’den selam ve sevgilerimi iletiyorum. Munzur’da da bir etkinlik yapmayı planlamıştım ancak zaman el vermedi. Kendisine Allah’tan rahmet, mekânının cennet olmasını diliyorum."

Zirvede düzenlenen anma programı, hatıra fotoğrafı çekimi ve yapılan duanın ardından tamamlandı. Katılımcılar, hem teknik açıdan zorlu bir rotayı başarmanın hem de bölgede kaybettikleri bir dostu anmanın verdiği duyguyla inişe geçti.

HAKKARİ&#039;NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE BİR ARAYA GELEN DAĞCILAR, CİLO DAĞI&#039;NIN 4 BİN 135 RAKIMLI...

HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE BİR ARAYA GELEN DAĞCILAR, CİLO DAĞI'NIN 4 BİN 135 RAKIMLI ZİRVESİNE TIRMANDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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