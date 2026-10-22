Çimenlik'in dağlarında koruma altındaki yaban keçileri kamerada

Görüntülenen yaban keçileri

Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Çimenlik Mahallesi'nde dağlık alanda koruma altındaki yaban keçileri cep telefonu kameralarına yansıdı. Bölgedeki vatandaşlar, gördükleri hayvanları kayıt altına aldı.

Vatandaş kayıtları ve gözlemler:

Çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde yaban keçilerinin dağlık alanda bir süre dolaştığı, ardından gözden kaybolduğu görüldü. Kayıtlar kısa süreli ancak net görüntüler içeriyor.

Bölgede artan görünürlük:

Yetkililer ve bölge sakinleri, koruma altındaki yaban keçilerinin son dönemlerde bölgede daha sık görülmeye başladığı bilgisini paylaştı. Gözlemler, yerel halk tarafından dikkatle takip ediliyor ve kayıt altına alınmaya devam ediyor.

MALATYA'NIN HEKİMHAN İLÇESİNDE DAĞLIK ALANDA KORUMA ALTINDAKİ YABAN KEÇİLERİ CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ.