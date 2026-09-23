cimin üzümünde hasat hızlandı, fiyat arzla yarılandı

hasat yoğunlaştı, piyasada arz arttı

Erzincan'ın coğrafi işaret tescilli Cimin Üzümü bağlarında hasat yoğunlaştı. Üzümlü ilçesi ve çevre köylerde yürütülen bağ bozumu çalışmalarında üreticiler, aylar süren bakım ve sulama döneminin ardından sabahın erken saatlerinde bağlara giriyor. Kendine özgü buğulu siyah rengi, mayhoş tadı ve az çekirdekli yapısıyla bilinen üzümde piyasa arzı kısa sürede arttı.

fiyat hareketleri ve rekolte verisi:

Hasadın ilk günlerinde piyasaya sınırlı miktarda ürün sunulması nedeniyle kilogram fiyatı 150-200 lira bandında alıcı buluyordu. Hasadın hızlanması ve pazara daha fazla ürünün girmesiyle fiyatlar geriledi; şu an kilogram fiyatı yaklaşık 75 lira düzeyine indi. Geçen yıl elde edilen rekolte 4 bin 192 ton olarak kaydedilmişti, bu veri bölgedeki üretim kapasitesinin göstergesi olarak öne çıkıyor.

üreticiler ve pazar beklentisi:

Üreticiler, sezon boyunca yapılan yoğun bakım ve sulama faaliyetlerinin karşılığını alma sürecinde olduklarını belirtiyor. Fiyatlardaki düşüş, hasadın devam etmesiyle birlikte arzın daha da artması sonucu oluştu; piyasadaki ürün miktarının çoğalmasıyla fiyatların önümüzdeki günlerde daha da dengelenmesi bekleniyor. Bu süreç, kısa vadede tüketicinin erişimini kolaylaştırırken üreticiler için gelir planlamasında belirsizlik yaratabiliyor; üretim maliyetlerinin karşılanması ve satış stratejileri, sezon sonuna kadar takip edilecek konular arasında yer alıyor.

CİMİN ÜZÜMÜ'NDE HASAT YOĞUNLAŞTI, FİYAT 75 LİRAYA GERİLEDİ