Çine devlet hastanesinde personelin acil müdahale becerileri güçlendirildi

Eğitimin amacı ve yürütülmesi:

Çine Devlet Hastanesi personeline verilen eğitimde, temel yaşam desteği (CPR) uygulamaları hem teorik hem de uygulamalı olarak ele alındı. Eğitim, Uzm. Dr. Doğukan Kayaöz tarafından yürütüldü ve acil durumlarda doğru ve zamanında müdahalenin önemi üzerinde duruldu.

Eğitim programında yetişkinlerde ve bebeklerde temel yaşam desteğinin uygulanış biçimleri ayrıntılı şekilde anlatıldı. Katılımcılara temel prensipler, uygulama adımları ve acil durumlarda önceliklendirme konularında bilgi aktarımı sağlandı.

Uygulamalı oturumlar ve beceri pekiştirme:

Teorik anlatımın yanı sıra gerçekleştirilen uygulamalı oturumlarla personelin pratik becerileri pekiştirildi. Eğitim, hastane personelinin tamamına yönelik planlanarak ekiplerin acil müdahalelerde koordineli ve etkin rol alması hedeflendi.

Uygulamalı çalışmalar sayesinde katılımcıların temel yaşam desteği konusundaki güveni ve müdahale yetkinliği artırıldı. Eğitim, hastanenin acil durum hazırlığını güçlendirmeyi amaçlayan adımlardan biri olarak değerlendirildi.

ÇİNE DEVLET HASTANESİ PERSONELİNE, YETİŞKİN VE BEBEKLERDE TEMEL YAŞAM DESTEĞİ UYGULAMALARINI KAPSAYAN TEMEL YAŞAM DESTEĞİ (CPR) EĞİTİMİ VERİLDİ.