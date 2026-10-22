Çine Kabataş'ta meralar yenileniyor: üreticilere 5,5 ton tritikale desteği

Projenin kapsamı ve hedefleri:

Aydın'ın Çine ilçesi Kabataş Mahallesi'nde yürütülen Mera Islah ve Amenajman Projesi kapsamında, hayvancılığın desteklenmesi ve meraların verimliliğinin artırılması amacıyla üreticilere yem bitkisi tohumu dağıtımı gerçekleştirildi. Proje çerçevesinde mahallede kayıtlı 40 üreticiye toplam 5 bin 550 kilogram tritikale tohumu teslim edildi.

Çalışmaların temel hedefleri arasında meralar üzerindeki otlatma baskısının azaltılması, hayvanların meraya çıkamadığı dönemlerde kaliteli kaba yem ihtiyacının karşılanması, yem bitkileri üretiminin artırılması ve üreticilerin girdi maliyetlerinin düşürülmesi yer alıyor. Proje, meraların sürdürülebilir kullanımını sağlamak üzere planlandı.

Uygulama planı ve takvim:

Projede yer alan 124/2 ve 120/1 parsellerinde bulunan yaklaşık 100 dekarlık mera alanında yapay mera tesisi kurulması planlanıyor. Bu alanda yabancı otlarla mücadele ve mera verimliliğinin artırılması amacıyla Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından temin edilen 2 ton arpa tohumu ile 1 ton 250 kilogram gübre kullanılarak ekim öncesi sürüm ve ekim işlemleri Ekim ayı içinde gerçekleştirilecek.

Yeşil ot hasadının ardından, 2027 yılı sonbaharında sahaya çok yıllık mera karışımı ekilerek modern bir yapay mera tesisi oluşturulması hedefleniyor. Bu planlama, mera rejimini iyileştirerek uzun vadeli yem arz güvenliğini sağlamayı amaçlıyor.

Altyapı ve üreticiye yönelik destekler:

Proje kapsamında ayrıca merada otlayan hayvanların su ihtiyacını karşılamak için İl Müdürlüğü tarafından 2025 yılında yaptırılan 10 metrelik betonarme hayvan içme suyu oluğu yetiştiricilerin kullanımına sunuldu. Bu altyapı desteği, mera kullanımının etkinliğini artırmaya ve hayvan sağlığını korumaya katkı sağlayacak.

Genel olarak yürütülen çalışmalarla meraların güçlendirilmesi, hayvancılıkta yem maliyetlerinin azaltılması ve sürdürülebilir üretimin desteklenmesi hedefleniyor. Proje, yerel üreticilerin yem üretimini artırırken, mera kaynaklarının korunmasına yönelik uygulamalı adımlar sunuyor.

AYDIN’IN ÇİNE İLÇESİNE BAĞLI KABATAŞ MAHALLESİ’NDE YÜRÜTÜLEN MERA ISLAH ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA 40 ÜRETİCİYE 5 BİN 550 KİLOGRAM TRİTİKALE TOHUMU DAĞITILIRKEN, YAKLAŞIK 100 DEKARLIK ALANDA YAPAY MERA TESİSİ KURULMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI.