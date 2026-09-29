Çine’de kritik kavşakta trafik düzenlemesi: bazı yollar geçici olarak kapatılacak

Çine’de kritik kavşakta trafik düzenlemesi

Aydın'ın Çine ilçesinde devam eden üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşımda geçici düzenleme uygulamasına gidildi. Şevketiye Mahallesi'nde bulunan kavşakta yürütülen çalışmalar, bölgedeki araç trafiğinin belirli bir bölümünün kapatılmasını gerektiriyor.

Çalışmanın kapsamı:

Yetkililer, Mehmet Yavaş Caddesi, Nuri Güngör Caddesi ve 270. Sokak'ın birleşim noktasında sürdürülen üstyapı çalışmaları sebebiyle yolun bir bölümünün geçici olarak araç trafiğine kapatılacağını açıkladı. Çalışmalar süresince ulaşımın kontrollü şekilde sağlanacağı bildirildi.

sürücülere yönlendirme:

Sürücülerden bölgede olası aksaklıklardan kaçınmak için alternatif güzergâhları kullanmaları istendi. Çalışma alanına yaklaşan sürücülerin trafik işaret ve yönlendirmelerine azami dikkat göstermeleri ve görevli personelin uyarılarına uymaları talep edildi. Yetkililer, geçici düzenleme nedeniyle sürücülerin anlayış göstermesini istedi.

AYDIN’IN ÇİNE İLÇESİNDE DEVAM EDEN ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI NEDENİYLE BİR YOLUN BÖLÜMÜ GEÇİCİ OLARAK ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILACAK. ÇALIŞMALAR SÜRESİNCE ULAŞIM KONTROLLÜ OLARAK SAĞLANACAK.