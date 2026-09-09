Çine’de kuşakları pedalla buluşturan hareketlilik haftası

Çine’de hareketlilik haftası başlıyor:

Aydın’ın Çine ilçesinde 16-19 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri, Herkes için hareketlilik, nesiller arası adalet temasıyla farklı kuşakları bir araya getirmeyi hedefliyor. Program; söyleşi, spor turnuvaları, bisiklet turu ve çeşitli etkinliklerle sağlıklı yaşam ile toplumsal dayanışmaya vurgu yapacak.

Program ve hedefler:

Etkinlikler 16 Eylül Çarşamba günü saat 15.00’te Su Kafede başlayacak olan "Çine’nin Geçmişten Geleceğe Hafızası" başlıklı söyleşi ile resmen açılacak. Yerel hafıza ve kültürel aktarımın tartışılacağı söyleşi, hafta boyunca sürecek faaliyetlerin zeminini oluşturacak. Organizasyonun amaçları arasında sağlıklı yaşam alışkanlıklarının teşviki, spor yoluyla toplumsal bağların güçlendirilmesi ve kuşaklar arası etkileşimin desteklenmesi öne çıkıyor.

Hafta programı içinde 18 Eylül Cuma günü düzenlenecek Kurumlararası Masa Tenisi Turnuvası ile farklı kurumlarda görev yapan vatandaşların spor aracılığıyla bir araya gelmesi amaçlanıyor. Turnuva, rekabetin yanı sıra kurumlar arası iletişim ve dayanışmayı artırmayı hedefliyor.

7’den 77’ye bisiklet turu:

Haftanın en geniş katılımlı etkinliği 19 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilecek 7’den 77’ye Bisiklet Turu. Saat 10.30da Hükümet Meydanından başlayacak tur, Cumhuriyet Oteli güzergahında tamamlanacak. Her yaş grubuna açık olarak planlanan tur ile bisiklet kullanımının teşvik edilmesi ve hareketli yaşamın önemi vurgulanacak.

Etkinlik sonunda katılımcılara sandviç ve ayran ikram edilecek; organizasyonun, sporun yanı sıra birlikte hareket etme ve toplumsal dayanışma açısından da önemli bir buluşma olması bekleniyor. Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamındaki tüm etkinliklere ilçe halkı davetli.

(ARŞİV FOTO) - AYDIN'IN ÇİNE İLÇESİNDE 16-19 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK AVRUPA HAREKETLİLİK HAFTASI ETKİNLİKLERİ, SÖYLEŞİ, MASA TENİSİ TURNUVASI VE 7’DEN 77’YE BİSİKLET TURUYLA VATANDAŞLARI SPOR, SAĞLIKLI YAŞAM VE DAYANIŞMA ETRAFINDA BULUŞTURACAK.