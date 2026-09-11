Çini motifleriyle süslenen TOGG'lar Kütahya caddelerinde dikkat çekti

Çini ile TOGG buluşması:

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Yaşayan Miras Şöleni kapsamında, Kütahya'nın dünyaca ünlü çini sanatı ile Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG bir araya geldi. Şölen kortejine katılan 6 TOGG'un gövdelerine Kütahya'nın geleneksel çini motifleri işlendi ve araçlar kent merkezinde halka tanıtıldı. Bu çalışma, çini sanatının yalnızca geçmişin bir mirası olmadığını, aynı zamanda çağdaş tasarım ve günlük yaşamla bütünleşebildiğini gösterdi.

Kortej ve kentte ilgi:

Çini desenleriyle farklı bir görünüme kavuşan TOGG'lar kortej halinde Kütahya sokaklarında ilerlerken, cadde kenarındaki vatandaşlar araçları cep telefonlarıyla fotoğrafladı ve videoya aldı. Bazı aileler çocuklarıyla birlikte yürüyüşü izledi; kortejin turunun ardından araçlar Kütahya Zafer Meydanı'na getirildi ve meydanda gün boyu sergilendi. Meydana gelenler çini motiflerini yakından inceleyip, araçların önünde fotoğraf çektirdi.

Geleneksel sanatın modern alana yansıması:

Kütahyalılar uygulamayı olumlu karşıladı; yerel halk, çini motiflerinin TOGG'lara farklı bir estetik kattığını ve kentin kültürel kimliğinin modern araçlarla buluşmasının dikkat çekici olduğunu belirtti. Etkinlik, Kütahya'nın geleneksel çini sanatının sadece geçmişten günümüze aktarılan bir el sanatı olmadığını, aynı zamanda tasarım ve teknolojinin farklı alanlarında da yaşayabildiğini ortaya koydu. Organizasyon, şölen kapsamında kentin kültürel değerlerinin hem sakinlere hem de ziyaretçilere farklı yollarla tanıtılmasına katkı sundu.

Çini desenli TOGG'lar Kütahya caddelerinde ilgi odağı oldu