Dolar 48,6002 +0,15%
Euro 56,3973 +0,01%
Bist 14.421,27 +0,19%
Altın Gram 6.856,07 -0,44%
EUR/USD 1,1598 -0,13%
Brent Petrol 103,85 -3,51%
--°

Çini motifleriyle süslenen TOGG'lar Kütahya caddelerinde dikkat çekti

Kütahya'daki Yaşayan Miras Şöleni'nde çini motifleriyle kaplanan 6 TOGG kortejle kent merkezinde tur attı; araçlar vatandaşların yoğun ilgisini çekti.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 12:52

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: İrem Özkan

Çini motifleriyle süslenen TOGG'lar Kütahya caddelerinde dikkat çekti

Çini ile TOGG buluşması:

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Yaşayan Miras Şöleni kapsamında, Kütahya'nın dünyaca ünlü çini sanatı ile Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG bir araya geldi. Şölen kortejine katılan 6 TOGG'un gövdelerine Kütahya'nın geleneksel çini motifleri işlendi ve araçlar kent merkezinde halka tanıtıldı. Bu çalışma, çini sanatının yalnızca geçmişin bir mirası olmadığını, aynı zamanda çağdaş tasarım ve günlük yaşamla bütünleşebildiğini gösterdi.

Kortej ve kentte ilgi:

Çini desenleriyle farklı bir görünüme kavuşan TOGG'lar kortej halinde Kütahya sokaklarında ilerlerken, cadde kenarındaki vatandaşlar araçları cep telefonlarıyla fotoğrafladı ve videoya aldı. Bazı aileler çocuklarıyla birlikte yürüyüşü izledi; kortejin turunun ardından araçlar Kütahya Zafer Meydanı'na getirildi ve meydanda gün boyu sergilendi. Meydana gelenler çini motiflerini yakından inceleyip, araçların önünde fotoğraf çektirdi.

Geleneksel sanatın modern alana yansıması:

Kütahyalılar uygulamayı olumlu karşıladı; yerel halk, çini motiflerinin TOGG'lara farklı bir estetik kattığını ve kentin kültürel kimliğinin modern araçlarla buluşmasının dikkat çekici olduğunu belirtti. Etkinlik, Kütahya'nın geleneksel çini sanatının sadece geçmişten günümüze aktarılan bir el sanatı olmadığını, aynı zamanda tasarım ve teknolojinin farklı alanlarında da yaşayabildiğini ortaya koydu. Organizasyon, şölen kapsamında kentin kültürel değerlerinin hem sakinlere hem de ziyaretçilere farklı yollarla tanıtılmasına katkı sundu.

Çini desenli TOGG&#039;lar Kütahya caddelerinde ilgi odağı oldu

Çini desenli TOGG'lar Kütahya caddelerinde ilgi odağı oldu

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Robotlar varşova'da yapay zeka için düzenleme çağrısı yaptı
images

Savunma sanayiinde insan yönetimi için yerli olgunluk modeli İYOM devreye giriyo...
images

PARTECH hyperloop takımı TEKNOFEST 2026'da Türkiye ikincisi oldu
images

Karabük Üniversitesi'nden 15 takım TEKNOFEST 2026 finallerinde yarışacak

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kapaklı Sosyal Yaşam Merkezi'nde üç aylık güz dönemi atölyeleri başladı

Tanju Çolak: İsmail Kartal kendini yenileyememiş, Montella santrforsuz oynuyor

Gümüşova OSB'de altyapı ve personel odaklı çözüm planı

çeltikçi köprüsünde orta bölüm ayrıldı, ulaşım güvenlik gerekçesiyle durduruldu

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı