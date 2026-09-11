Robotlar varşova'da yapay zeka için düzenleme çağrısı yaptı

Polonya’nın başkenti Varşova’da geçtiğimiz pazartesi günü yaklaşık 30 robot, Dijital İşler Bakanlığı önünde toplanarak hükümetten yapay zekâ ve robotlaşmaya ilişkin düzenleme talep etti. Farklı tiplerdeki insansı ve servis robotlarının katıldığı eylem, teknolojinin iş gücü üzerindeki etkileri ve güvenlik kaygılarını gündeme taşımayı amaçladı.

Protestonun içeriği ve sloganlar:

Protesto sırasında robotlar ellerinde bayraklar salladı ve İş yerlerini savunun, Kuralların zamanı geldi ve Beklemeyin, düzenleyin gibi sloganlar attı. Eylem, Demokratism adlı girişim tarafından, "yapay zeka ve robotlaşmanın iş gücü piyasasını nasıl etkilediği" konusunda toplumsal bir tartışma başlatmak amacıyla organize edildi.

Yapay zekâ destekli insansı robotlardan Agibot A3, yaptığı açıklamada "Burada bulunan robotlar, bu teknolojinin halihazırda bir gerçeklik olduğunu göstermek amacıyla burada" dedi ve teknolojinin günlük hayatta görünür hale geldiğini vurguladı.

Organizatör ve geliştirici bilgiler:

Organizatörlerden Grzegorz Kulis, insanların insansı robotlar ve yapay zekâ tarafından işlerinden edilme riskine dikkat çekmek için eylemi düzenlediklerini belirtti: "Şimdi tepki vermezsek, yakında bir sorunla karşı karşıya kalabiliriz" ifadelerini kullandı. Polonya basını, protesto edilen robotların Delta Robots tarafından geliştirildiğini aktardı.

Protesto sırasında bakanlık önünü ziyaret eden Krzysztof Gawkowski, organizatör Kulis ile görüşerek katılımcılara Polonya’nın yapay zekâ piyasasına denetim getiren ilk Avrupa Birliği ülkelerinden biri olduğunu hatırlattı. Gawkowski, şirketlerin yapay zekâ çözümlerini geniş çapta kullanıma sunmadan önce test edebilecekleri düzenleyici deneme ortamları (sandbox) yanında, "Yapay Zekânın Geliştirilmesi ve Güvenliği Komisyonu" kurulması planını açıkladı.

Haberde ayrıca, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki’nin, geçen temmuz ayında bakanlık tarafından sunulan ve AB’nin Yapay Zeka Yasası’nın uygulanmasını öngören yasa tasarısını imzalayarak yasalaştırdığı hatırlatıldı. Eylem, hem teknolojik gelişmelerin hızına hem de bu alanda erken ve net düzenlemelere duyulan ihtiyaca dikkat çekti.

Polonya'da yaklaşık 30 robot, Dijital İşler Bakanlığı önünde hükümetin yapay zekaya ilişkin düzenleme yapmamasını protesto etti.