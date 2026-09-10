Dolar 48,4903 +0,01%
Euro 56,5076 +0,01%
Bist 14.379,68 -0,87%
Altın Gram 6.868,32 -1,24%
EUR/USD 1,1629 -0,08%
Brent Petrol 104,82 +3,57%
--°

Savunma sanayiinde insan yönetimi için yerli olgunluk modeli İYOM devreye giriyor

İnsan Yönetimi Olgunluk Modeli (İYOM), 36 savunma sanayii şirketinden 90 uzmanın katkısıyla hayata geçirildi; yetkinlikleri ölçüp geliştiriyor.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 16:31

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Taylan Polat

Savunma sanayiinde insan yönetimi için yerli olgunluk modeli İYOM devreye giriyor

Program ve değerlendiricilerin eğitimi:

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından geliştirilen İnsan Yönetimi Olgunluk Modeli (İYOM) kapsamında değerlendirici eğitimleri Nuri Demirağ Toplantı Salonu'nda başladı. Programa SSB Başkanı Haluk Görgün, savunma sanayii şirket temsilcileri, akademisyenler ve davetliler katıldı. Eğitimle, şirketleri İYOM kriterlerine göre değerlendirecek uzmanların görevleri ve süreçleri uygulamalı olarak ele alındı.

Modelin kapsamı ve katılımcılar:

Model, 8 ana süreç, 37 alt süreç ve 5 farklı olgunluk seviyesi esas alınarak kurgulandı. İYOM, 3 Haziran'da kamuoyuna duyuruldu ve 1 Eylül itibarıyla dört şirketle değerlendirme süreçleri başlatıldı. Görgün, modelin oluşumunda sektörün ortak aklının kullanıldığını, bu çerçevede 36 farklı ölçekteki savunma sanayii şirketinden 90 insan yönetimi uzmanının katkı sunduğunu belirtti.

Görgün'ün değerlendirmeleri ve beklentiler:

Görgün, teknolojik dönüşümün meslekleri ve yetkinlik ihtiyaçlarını yeniden şekillendirdiğine dikkat çekti; Dünya Ekonomik Forumu'nun 2025 raporuna atıfta bulunarak birçok temel yetkinliğin 2030'a kadar değişmesinin beklendiğini vurguladı. Görgün, "Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin; onu tasarlayan, geliştiren, üreten, yöneten, pazarlayan ve geleceğe taşıyan yine insandır" ifadelerini kullandı.

Başkan, İYOM'un şirketlerde insan kaynağı yönetimini "ölçülebilir, izlenebilir ve geliştirilebilir" hale getireceğini, değerlendirmelerin yalnızca puanlamayla sınırlı kalmaması gerektiğini; kurumların güçlü ve gelişime açık yönlerini net görmelerinin önemini vurguladı. Değerlendiricilere nesnellik, etik hassasiyeti, tutarlılık, hakkaniyet ve güvenilirlik ilkeleriyle hareket etmeleri talimatı verildi.

Görgün, elde edilen bulguların sağlam temellere oturtulması, sonuçların açık gerekçelendirmelerle üst yönetime sunulmasının modelin etkinliğini artıracağını belirtti. Ayrıca tespit edilen iyi uygulamaların zamanla tüm ekosistemin ortak kazanımına dönüşeceğini söyledi.

Stratejik hedef: yetkinlik ekosistemi ve teknolojik bağımsızlık

SSB, İYOM'u Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP) ile entegre şekilde yürütüyor. Modelin amacı, şirketlerin insan kaynağı yönetimi alanındaki mevcut kapasitelerini ölçmek, güçlü yönleri görünür kılmak ve gelişim alanlarını belirleyerek uzun vadeli teknolojik bağımsızlığa katkı sağlayacak bir yetkinlik ekosistemi oluşturmak.

Görgün, "Millî Yetkinlik Hamlesi" kavramını stratejik ve bütüncül bir yaklaşım olarak tanımladı ve teknolojik bağımsızlığın gerektirdiği insan kaynağı, kurumsal kapasite ve yetkinlik ekosisteminin bu çerçevede ele alındığını söyledi. Ayrıca İYOM sonuçlarının küresel stratejilere yansımasının mümkün olduğuna işaret etti ve modelin uluslararası iş birliklerinde de referans olabileceğini belirtti.

Son olarak Görgün, üst yönetimlerin modeli sahiplenmesinin önemine vurgu yaparak, "Güçlü teknolojiler, güçlü kurumlarda yükselir. Güçlü kurumları yetkin insanlar inşa eder. Yetkin insanlarımız ise Türkiye’nin teknolojik bağımsızlığını geleceğe taşır" dedi. İYOM'un sonuçlarının kurumsal stratejilere entegrasyonu ve sektör genelinde benimsenmesi, modelin sürdürülebilir etkisini belirleyecek önemli faktörler arasında yer alıyor.

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI HALUK GÖRGÜN, KONUŞMA YAPTI.

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI HALUK GÖRGÜN, KONUŞMA YAPTI.

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

PARTECH hyperloop takımı TEKNOFEST 2026'da Türkiye ikincisi oldu
images

Karabük Üniversitesi'nden 15 takım TEKNOFEST 2026 finallerinde yarışacak
images

Malatya'nın Teknofest misafirlerine kayısılı karşılaması
images

Şanlıurfa'da TEKNOFEST buluşması: ziyaretçi kayıtları başladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bahçelievler'de kentsel dönüşüm alanındaki boş binada çatı yangını: can kaybı yok

Fevzi Paşa İlkokulu önünde yaya araç çarpması sonucu yaralandı

iş makinesine sıkışan işçi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Tekke barajı bölge tarımını güçlendirecek, Balta sahada inceleme yaptı

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Merve Özbey Selendi'de tütün ve cirit festivalini coşkuyla tamamladı

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı