Savunma sanayiinde insan yönetimi için yerli olgunluk modeli İYOM devreye giriyor

Program ve değerlendiricilerin eğitimi:

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından geliştirilen İnsan Yönetimi Olgunluk Modeli (İYOM) kapsamında değerlendirici eğitimleri Nuri Demirağ Toplantı Salonu'nda başladı. Programa SSB Başkanı Haluk Görgün, savunma sanayii şirket temsilcileri, akademisyenler ve davetliler katıldı. Eğitimle, şirketleri İYOM kriterlerine göre değerlendirecek uzmanların görevleri ve süreçleri uygulamalı olarak ele alındı.

Modelin kapsamı ve katılımcılar:

Model, 8 ana süreç, 37 alt süreç ve 5 farklı olgunluk seviyesi esas alınarak kurgulandı. İYOM, 3 Haziran'da kamuoyuna duyuruldu ve 1 Eylül itibarıyla dört şirketle değerlendirme süreçleri başlatıldı. Görgün, modelin oluşumunda sektörün ortak aklının kullanıldığını, bu çerçevede 36 farklı ölçekteki savunma sanayii şirketinden 90 insan yönetimi uzmanının katkı sunduğunu belirtti.

Görgün'ün değerlendirmeleri ve beklentiler:

Görgün, teknolojik dönüşümün meslekleri ve yetkinlik ihtiyaçlarını yeniden şekillendirdiğine dikkat çekti; Dünya Ekonomik Forumu'nun 2025 raporuna atıfta bulunarak birçok temel yetkinliğin 2030'a kadar değişmesinin beklendiğini vurguladı. Görgün, "Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin; onu tasarlayan, geliştiren, üreten, yöneten, pazarlayan ve geleceğe taşıyan yine insandır" ifadelerini kullandı.

Başkan, İYOM'un şirketlerde insan kaynağı yönetimini "ölçülebilir, izlenebilir ve geliştirilebilir" hale getireceğini, değerlendirmelerin yalnızca puanlamayla sınırlı kalmaması gerektiğini; kurumların güçlü ve gelişime açık yönlerini net görmelerinin önemini vurguladı. Değerlendiricilere nesnellik, etik hassasiyeti, tutarlılık, hakkaniyet ve güvenilirlik ilkeleriyle hareket etmeleri talimatı verildi.

Görgün, elde edilen bulguların sağlam temellere oturtulması, sonuçların açık gerekçelendirmelerle üst yönetime sunulmasının modelin etkinliğini artıracağını belirtti. Ayrıca tespit edilen iyi uygulamaların zamanla tüm ekosistemin ortak kazanımına dönüşeceğini söyledi.

Stratejik hedef: yetkinlik ekosistemi ve teknolojik bağımsızlık

SSB, İYOM'u Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP) ile entegre şekilde yürütüyor. Modelin amacı, şirketlerin insan kaynağı yönetimi alanındaki mevcut kapasitelerini ölçmek, güçlü yönleri görünür kılmak ve gelişim alanlarını belirleyerek uzun vadeli teknolojik bağımsızlığa katkı sağlayacak bir yetkinlik ekosistemi oluşturmak.

Görgün, "Millî Yetkinlik Hamlesi" kavramını stratejik ve bütüncül bir yaklaşım olarak tanımladı ve teknolojik bağımsızlığın gerektirdiği insan kaynağı, kurumsal kapasite ve yetkinlik ekosisteminin bu çerçevede ele alındığını söyledi. Ayrıca İYOM sonuçlarının küresel stratejilere yansımasının mümkün olduğuna işaret etti ve modelin uluslararası iş birliklerinde de referans olabileceğini belirtti.

Son olarak Görgün, üst yönetimlerin modeli sahiplenmesinin önemine vurgu yaparak, "Güçlü teknolojiler, güçlü kurumlarda yükselir. Güçlü kurumları yetkin insanlar inşa eder. Yetkin insanlarımız ise Türkiye’nin teknolojik bağımsızlığını geleceğe taşır" dedi. İYOM'un sonuçlarının kurumsal stratejilere entegrasyonu ve sektör genelinde benimsenmesi, modelin sürdürülebilir etkisini belirleyecek önemli faktörler arasında yer alıyor.

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI HALUK GÖRGÜN, KONUŞMA YAPTI.