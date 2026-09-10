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PARTECH hyperloop takımı TEKNOFEST 2026'da Türkiye ikincisi oldu

KBÜ öğrencilerinden PARTECH Hyperloop Takımı, TEKNOFEST 2026'da geliştirdikleri yüksek hızlı araçla Türkiye ikinciliği kazanarak okula gurur yaşattı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 14:26

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Taylan Polat

PARTECH hyperloop takımı TEKNOFEST 2026'da Türkiye ikincisi oldu

PARTECH Hyperloop Takımı TEKNOFEST 2026'da Türkiye ikincisi oldu

Karabük Üniversitesi (KBÜ) öğrencilerinden oluşan PARTECH Hyperloop Takımı, TEKNOFEST 2026 Hyperloop Geliştirme Yarışması'nda geliştirdikleri araçla Türkiye ikinciliği elde etti. Farklı mühendislik disiplinlerinden bir araya gelen ekip, sahadaki testler ve teknik değerlendirmeler sonucu dereceye girerek üniversiteye önemli bir başarı daha kazandırdı.

takım ve proje detayları:

Takım kadrosunda Karabük Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden öğrenciler yer aldı. Yarışma boyunca ekip; araç tasarımı, mühendislik hesaplamaları, tahrik ve kontrol sistemleri üzerinde yoğun çalışmalar yürüterek prototiplerini yarışma koşullarına göre hazırladı.

Hyperloop teknolojisinin taşıma altyapısında sunduğu yüksek hız ve düşük sürtünme hedefleri doğrultusunda takım, hem teorik hesaplamalara hem de uygulamalı testlere ağırlık verdi. Sahadaki performans değerlendirmeleri ve disiplinler arası koordinasyon, PARTECH'in derece almasında belirleyici oldu.

üniversite ve rektör açıklamaları:

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, takımın başarısını değerlendirirken öğrencileri ve akademik danışmanları tebrik etti. Kırışık, projenin öğrencilerin bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarını ortaya koyduğunu vurgulayarak, 'Öğrencilerimizin geleceğin teknolojileri arasında gösterilen hyperloop alanında geliştirdikleri proje ile TEKNOFEST 2026’da Türkiye ikinciliği elde etmeleri bizler için büyük bir gurur kaynağıdır' ifadelerini kullandı.

Rektör Kırışık, başarının farklı mühendislik disiplinlerinden öğrencilerin ortak çalışmasının sonucu olduğunu belirterek, 'Farklı mühendislik disiplinlerinden öğrencilerimizin bir araya gelerek ortaya koyduğu bu başarı, Karabük Üniversitesinin bilim ve teknoloji üretme kapasitesinin önemli bir göstergesidir' dedi ve PARTECH ekibini, öğrencileri ile emeği geçen akademisyenleri gönülden tebrik etti.

Karabük Üniversitesi, öğrencilere proje geliştirme, uygulamalı deneyim kazanma ve ulusal platformlarda temsil olanağı sağlama yönündeki desteklerini sürdürmeyi taahhüt etti. Elde edilen derecenin, hem takım için hem de üniversitenin Ar-Ge ve teknoloji üretme kültürü açısından yeni projelere ve başarılara motivasyon oluşturması bekleniyor.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) ÖĞRENCİLERİNDEN OLUŞAN PARTECH HYPERLOOP TAKIMI, TEKNOFEST 2026...

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) ÖĞRENCİLERİNDEN OLUŞAN PARTECH HYPERLOOP TAKIMI, TEKNOFEST 2026 HYPERLOOP GELİŞTİRME YARIŞMASI’NDA GELİŞTİRDİĞİ ARAÇLA TÜRKİYE İKİNCİLİĞİNİ ELDE ETTİ.

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

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