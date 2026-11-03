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çıntar avına çıkan kadın orman yolunda kaza sonucu yaşamını yitirdi

Denizli Acıpayam'da çıntar toplamaya ATV ile giden 55 yaşındaki Güldane Acar, ailenin ihbarı üzerine yapılan gece çalışmasıyla kaza sonucu ölü bulundu.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 10:10

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EDİTÖR: Murat Öztürk

çıntar avına çıkan kadın orman yolunda kaza sonucu yaşamını yitirdi

Acıpayam'da ormanlık alana giden kadının ATV'si şarampole yuvarlandı

Denizli'nin Acıpayam ilçesi Sandalcık Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 55 yaşındaki Güldane Acar çıntar mantarı toplamak için tek başına ATV ile ormanlık alana gitti. Bir süre sonra kendisine ulaşılamayınca aile üyeleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Arama kurtarma çalışmaları:

İhbarın ardından bölgede AFAD, jandarma ve AKUT ekipleriyle arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler, Güldane Acar’ın kullandığı güzergâhı baz alarak genişletilmiş arama planı uyguladı ve gece boyu çalışmaları sürdürdü.

Araştırmalar sırasında ekipler arama alanını genişleterek sabaha karşı bölgedeki bir şarampol ve dere kenarına yöneldi.

Kaza ve inceleme bulguları:

Aracın bulunduğu noktaya inen ekipler, Güldane Acar'ı hareketsiz halde tespit etti. Yapılan ilk kontrollerde Acar’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İncelemelerde, Acar’ın ATV’sinin şarampolden dere kenarına devrildiği ve sürücünün aracın kontrolünü kaybetmesi sonucu kaza geçirdiği tespit edildi. Kaza nedeniyle yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Olayla ilgili bölgedeki çalışmalar ve incelemeler yetkililer tarafından sürdürüldü.

DENİZLİ’DE ÇINTAR MANTARI TOPLAMAK İÇİN ORMANLIK ALANA ATV İLE GİDEN 55 YAŞINDAKİ KADINA BİR SÜRE...

DENİZLİ’DE ÇINTAR MANTARI TOPLAMAK İÇİN ORMANLIK ALANA ATV İLE GİDEN 55 YAŞINDAKİ KADINA BİR SÜRE SONRA AİLESİ ULAŞAMADI. BÖLGEDE ARAMA KURTARMA EKİPLERİYLE SABAHA KADAR ARANAN KADININ KAZA YAPARAK YAŞAMINI YİTİRDİĞİ ORTAYA ÇIKTI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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