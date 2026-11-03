Lukaku: Avrupa sahnesinde Fenerbahçe'nin kalitesini göstermek istiyoruz

Lukaku'nın Şampiyonlar Ligi öncesi açıklamaları:

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Fenerbahçe, yarın saat 20.45'te İngiliz ekibi Liverpool'u konuk edecek. Karşılaşma öncesi Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Romelu Lukaku, takımın hedefinin Avrupa sahnesinde kalitesini göstermek olduğunu vurguladı.

Maç planı ve takım hedefi:

Lukaku, Liverpool gibi büyük bir takıma karşı oynamanın zorluklarını kabul ederek, takımın maça alçakgönüllü ve hazırlıklı yaklaşacağını söyledi. Basın toplantısında, "Avrupa seviyesinde kalitemizi göstermek istiyoruz" ifadelerini kullandı ve performans hedeflerinin kolektif olduğunu belirtti.

Yıldız forvet, Saracoğlu'ndaki atmosferin önemine dikkat çekti; Fenerbahçe'nin hem sahada hem de taraftar desteğiyle istenen sonucu elde etmeyi amaçladığını aktardı. Lukaku, takım olarak başarılı bir sonuç göstermek istediklerini ve maç boyunca istikrarlı bir performans arayacaklarını dile getirdi.

Bireysel durum, iki forvetli sistem ve İsmail Kartal yorumu:

33 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Göztepe'ye 2-1 kaybettikleri maçın ardından daha fazlasını sahaya koyacaklarını söyledi. Göztepe müsabakasının planlı olduğunu ancak sonuçların istedikleri gibi gitmediğini belirtti ve "maçları kaybetmeyi hiç sevmem" dedi. Ayrıca, "Kulüp için daha fazla çalışmaya devam edeceğim" mesajını verdi.

Lukaku, Vedat ile çift forvet oynamaya alışkın olduğunu, birbirlerinin oyununu anlamanın önemine değindi: "Vedat'ın kalitesi benimkini tamamlıyor. Fenerbahçe'nin kazanması için uğraşmamız gerekiyor." Topla nerede olmak istediğini takım arkadaşlarına ilettiğini ve kolektif oyunun altını çizdiğini ekledi.

Fiziksel olarak daha iyi seviyeye geldiğini belirten Lukaku, kamp sürecinin eksikliğinin etkisini hissettiğini fakat çalışarak gelişimini sürdürdüğünü söyledi. Taraftara da söz veren Belçikalı, "Yarın taraftarımıza en iyi performansı vereceğiz" ifadesini kullandı.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın görevinden ayrılmasına ilişkin olarak Lukaku, bunun üzüntü verici olduğunu ve Kartal'ın kulüpten biri olduğunu vurguladı. "Kulüp bir karar aldı" diyen Lukaku, Kartal'a buraya gelmesinde yardımcı olduğu için teşekkür ettiğini belirtti ve takımın hedeflerine, özellikle de şampiyonluk beklentilerine değindi; "Büyük bir kulüp için oynuyoruz. 13 yıldır şampiyonluk alamadık" sözlerini tekrar etti.

Son olarak Lukaku, hem lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde istikrar için saha içinde küçük detayları düzelteceklerini ve taraftarların arkasında olacağına emin olduğunu ifade etti.

Fenerbahçe’nin Belçikalı forveti Romelu Lukaku, Liverpool maçında her duruma hazırlıklı olduklarını ve Avrupa seviyesinde kalitelerini göstermek istediklerini söyledi.