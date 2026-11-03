Dolar 49,9678 -0,02%
Euro 55,9618 +0,06%
Bist 11.075,15 +1,04%
Altın Gram 6.349,53 -0,43%
EUR/USD 1,1189 -0,01%
Brent Petrol 103,70 -1,02%
--°

Lukaku: Avrupa sahnesinde Fenerbahçe'nin kalitesini göstermek istiyoruz

Lukaku, Liverpool maçı öncesi Fenerbahçe'nin her duruma hazır olduğunu, fiziksel olarak yükseldiğini ve taraftara en iyi performansı sunacaklarını söyledi.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 16:25

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Lukaku: Avrupa sahnesinde Fenerbahçe'nin kalitesini göstermek istiyoruz

Lukaku'nın Şampiyonlar Ligi öncesi açıklamaları:

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Fenerbahçe, yarın saat 20.45'te İngiliz ekibi Liverpool'u konuk edecek. Karşılaşma öncesi Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Romelu Lukaku, takımın hedefinin Avrupa sahnesinde kalitesini göstermek olduğunu vurguladı.

Maç planı ve takım hedefi:

Lukaku, Liverpool gibi büyük bir takıma karşı oynamanın zorluklarını kabul ederek, takımın maça alçakgönüllü ve hazırlıklı yaklaşacağını söyledi. Basın toplantısında, "Avrupa seviyesinde kalitemizi göstermek istiyoruz" ifadelerini kullandı ve performans hedeflerinin kolektif olduğunu belirtti.

Yıldız forvet, Saracoğlu'ndaki atmosferin önemine dikkat çekti; Fenerbahçe'nin hem sahada hem de taraftar desteğiyle istenen sonucu elde etmeyi amaçladığını aktardı. Lukaku, takım olarak başarılı bir sonuç göstermek istediklerini ve maç boyunca istikrarlı bir performans arayacaklarını dile getirdi.

Bireysel durum, iki forvetli sistem ve İsmail Kartal yorumu:

33 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Göztepe'ye 2-1 kaybettikleri maçın ardından daha fazlasını sahaya koyacaklarını söyledi. Göztepe müsabakasının planlı olduğunu ancak sonuçların istedikleri gibi gitmediğini belirtti ve "maçları kaybetmeyi hiç sevmem" dedi. Ayrıca, "Kulüp için daha fazla çalışmaya devam edeceğim" mesajını verdi.

Lukaku, Vedat ile çift forvet oynamaya alışkın olduğunu, birbirlerinin oyununu anlamanın önemine değindi: "Vedat'ın kalitesi benimkini tamamlıyor. Fenerbahçe'nin kazanması için uğraşmamız gerekiyor." Topla nerede olmak istediğini takım arkadaşlarına ilettiğini ve kolektif oyunun altını çizdiğini ekledi.

Fiziksel olarak daha iyi seviyeye geldiğini belirten Lukaku, kamp sürecinin eksikliğinin etkisini hissettiğini fakat çalışarak gelişimini sürdürdüğünü söyledi. Taraftara da söz veren Belçikalı, "Yarın taraftarımıza en iyi performansı vereceğiz" ifadesini kullandı.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın görevinden ayrılmasına ilişkin olarak Lukaku, bunun üzüntü verici olduğunu ve Kartal'ın kulüpten biri olduğunu vurguladı. "Kulüp bir karar aldı" diyen Lukaku, Kartal'a buraya gelmesinde yardımcı olduğu için teşekkür ettiğini belirtti ve takımın hedeflerine, özellikle de şampiyonluk beklentilerine değindi; "Büyük bir kulüp için oynuyoruz. 13 yıldır şampiyonluk alamadık" sözlerini tekrar etti.

Son olarak Lukaku, hem lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde istikrar için saha içinde küçük detayları düzelteceklerini ve taraftarların arkasında olacağına emin olduğunu ifade etti.

Fenerbahçe’nin Belçikalı forveti Romelu Lukaku, Liverpool maçında her duruma hazırlıklı...

Fenerbahçe’nin Belçikalı forveti Romelu Lukaku, Liverpool maçında her duruma hazırlıklı olduklarını ve Avrupa seviyesinde kalitelerini göstermek istediklerini söyledi.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kumluca'dan gelen başarı: genç sporcular il müdüründen tebrik aldı
images

Namağlup geçen ilk devre Kahramanmaraş'ı lider yaptı
images

DEPSAş'ın Yeni Delhi zaferi: dünya bilek güreşinden 9 madalya
images

Mersinli sporcu Havva Selvihan Gür'ün katkısıyla milli takım İsviçre'de namağlup...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ani soğuma Ege'yi etkiliyor, Aydın'da zirai don riski

Aydın’da ekim ayında kapsamlı güvenlik seferberliği: bin 352 aranan şahıs yakalandı

Tomarza-Malatya bağlantı yolu çift yönlü olarak yeniden trafiğe açıldı

Barınakta şeffaflık talebi gerilimi: hayvanseverler ve görevliler karakola götürüldü

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı