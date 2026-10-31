Çivril Çatlar'da yufka imecesi kış sofralarını ortak emekle hazırlıyor

Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Çatlar Mahallesi'nde kadınlar, geleneksel imece kültürünü sürdürüyor. Her yıl kışlık ekmek ve yufka hazırlıkları için komşular bir araya geliyor; sabah namazının ardından başlayan çalışma öğle namazına kadar sürüyor.

Günlük ritüel ve çalışma süreci:

Çalışma, genellikle mahalledeki kadınların topluca hamur yoğurmasıyla başlıyor. Bir çuval undan hazırlanan hamurlar küçük parçalara ayrılıyor ve yufka açımı sırasında aynı zamanda bezdirme de hazırlanıyor. Açılan hamurlar sacda pişirilirken, kadınlar hem iş bölümünü hem de sohbeti paylaşıyor; bu dayanışma hem üretimi hızlandırıyor hem de sosyal bağları güçlendiriyor.

Aysun Şahin, her yıl komşularıyla birlikte kışlık yufkalarını hazırladıklarını, sabah namazından sonra işe koyulup hazırlıkları öğle namazına kadar tamamladıklarını söylüyor. Şahin, bir çuval undan çıkan yufkaların kış boyunca ailelerin sofrasında yer aldığını vurguluyor.

Yöresel lezzet ve kullanım alanları:

Pişen bezdirmelerin üzerine tereyağı sürülüp içine tulum peyniri konularak sıcak çay eşliğinde tüketiliyor. Hazırlanan yufkalar yalnızca ekmek olarak değil, aynı zamanda sarma ve dolma yapımında da kullanılıyor; böylece yaz ve sonbaharda yapılan hazırlıklar kış boyunca mutfakların temel ihtiyaçlarından birini karşılıyor.

Çatlar Mahallesi'ndeki bu uygulama, sadece gıda üretimi değil aynı zamanda kültürel bir aktarım görevi görüyor. İmece geleneği sayesinde yöresel mutfak bilgileri kuşaktan kuşağa aktarılıyor ve kadınlar arasındaki dayanışma görünür bir pratik kazanıyor.

Mahallede sürdürülen bu ortak çalışma, modern yaşamın getirdiği bireyselleşmeye karşın komşuluk ilişkilerinin ve yerel mutfak kültürünün korunmasına örnek teşkil ediyor. Kışa hazırlık sürecinin her aşaması, hem üretim hem de paylaşım boyutuyla mahalle hayatının önemli bir parçası olmaya devam ediyor.

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