Çivril elmasında hasat öncesi pestisit izleme çalışması

çivril elma bahçelerinde pestisit kalıntısı denetimi

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmada, Çivril İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından üretim alanlarından elma numuneleri alınıyor. Hasat öncesi yürütülen numune alma işlemlerinde görevli ziraat mühendisleri, alınan örneklerin pestisit kalıntı düzeylerinin tespiti için ilgili laboratuvarlara gönderilmesini sağlıyor.

amaç ve kapsam:

Çalışmanın temel hedefi, üretimde kullanılan bitki koruma ürünlerinin kalıntı durumunun takip edilmesi ve hasat döneminde tüketicilere güvenilir gıda ulaştırılmasının temin edilmesidir. Alınan numuneler laboratuvar analizlerine tabi tutuluyor ve sonuçlar doğrultusunda gerekli tedbirler değerlendirilecek.

denetimlerin önemi ve sürdürülmesi:

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Nevzat Zayim, hasat öncesi yapılan kontrollerin tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması açısından hayati olduğunu belirtti. Zayim, tarladan sofraya kadar uzanan güvenlik zincirinin korunması için denetim ve kontrollerin hasat döneminde de devam edeceğini bildirdi.

ÇİVRİL ELMASINA HASAT ÖNCESİ PESTİSİT KONTROLÜ