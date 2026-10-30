Çivril'de 44 yıllık eğitim durağı güçlendirme ile geleceğe hazırlanıyor

Güçlendirme çalışmaları başlatıldı

Denizli'nin Çivril ilçesinde, 1982 yılında eğitime açılan Çıtak Mustafa Kemal Atatürk Ortaokulunda yenileme ve güçlendirme çalışmaları yaklaşık iki hafta önce başlatıldı. Saha çalışmaları ve onarım işleri, okul binasını daha sağlam bir yapıya kavuşturmayı amaçlıyor.

İşlemlerin planlandığı şekilde ilerlemesi halinde çalışmaların Temmuz ayına kadar tamamlanması öngörülüyor. Yenileme süreci boyunca öğrencilerin eğitim faaliyetleri geçici olarak başka bir tesiste sürdürülüyor.

okulun fiziki yapısı ve hizmet alanları:

Çıtak Mahallesi'nin öne çıkan eğitim kurumu olan okul, geniş fiziksel imkânlarıyla dikkat çekiyor. Okul bünyesinde 24 derslik, konferans salonu, yemekhane, iş eğitimi salonu, kantin ve spor odası gibi alanlar bulunuyor. Bu birimler, güçlendirme sonrası da bölgedeki çocukların eğitimine hizmet vermeye devam edecek şekilde yenilenecek.

eğitimde süreklilik ve takvim:

Güçlendirme çalışmaları süresince okulun öğrencileri ve personeli eğitimlerini geçici olarak TOKİ Altınova Anadolu Lisesinde sürdürüyor. Okulda toplam 205 öğrenci bulunuyor. Okul Müdürü Serkan Erday, çalışmaların temmuz ayında tamamlanmasının hedeflendiğini belirterek, yenileme bitince öğrencilerin 2027-2028 eğitim öğretim yılında kendi okullarına dönmesinin planlandığını ifade etti.

Yürütülen güçlendirme ve yenileme çalışmalarıyla hedef, okul binasını hem depremsel hem de kullanım ömrü açısından güçlendirerek önümüzdeki yıllarda bölge çocuklarının eğitimine kesintisiz katkı sağlamaya devam etmektir.

ÇITAK OKUL