üniversite, COP31 yolunda yerel iklim ve atık çözümlerini gündeme taşıdı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nden COP31 öncesi bilimsel ve yerel iş birliği vurgusu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) tarafından, Sıfır Atık Koordinatörlüğü koordinasyonunda düzenlenen "COP31 yolunda Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi: Akademi ve Paydaş Buluşması" başlıklı webinar çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Etkinlik, iklim değişikliği, sürdürülebilir üretim ve atıkların yeniden değerlendirilmesi gibi başlıkları akademi ile kamu ve sanayi paydaşlarını bir araya getirerek masaya yatırdı.

webinarin odağı:

Programın açılışını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nazile Ural ile moderatörlüğünü üstlenen Sıfır Atık Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Onur Erkan, iklim eylemleri ile yerel uygulamalar arasındaki bağa dikkat çekti. Webinar, iklim değişikliğiyle mücadeleden atık yönetimine kadar geniş bir perspektif sundu; amaç, akademik birikimi sahadaki ihtiyaçlarla buluşturarak uygulanabilir çözümler üretmekti.

sunumlar ve disiplinler arası öneriler:

Farklı disiplinlerden akademisyenlerin sunumları, hem teknik hem de yönetişim boyutunda somut öneriler içerdi. Dr. Öğr. Üyesi Burak Görgün "İklim Değişikliği ve Doğal Tehlikeler Karşısında Dirençli Yapılar" başlıklı sunumunda yapıların iklim risklerine karşı nasıl güçlendirilebileceğini ele aldı. Arş. Gör. Esma Sağdıç, "Kentsel Yeşillendirmede İklim Adaleti ve Katılımcı Yerel Yönetişim" sunumuyla kentsel planlama süreçlerinde adalet ve katılımın önemini vurguladı.

Uygulamaya dönük örnekler de öne çıktı: Öğr. Gör. Dr. Ahmet Neim Kahveci, "Mermer Atıklarının Yol Altyapısında Yeniden Kullanımı" başlıklı sunumunda mermer atıklarının altyapı malzemesi olarak değerlendirilmesi yaklaşımlarını paylaştı. Dr. Öğr. Üyesi Selman Tezcan ise "Atıktan Filamente Döngüsel Üretim" ile atıkların üretim döngüsüne nasıl geri kazandırılabileceğine odaklandı.

Sunumlar, disiplinler arası çalışmaların sürdürülebilir üretim modelleri ve atıkların yeniden değerlendirilmesinde kilit rol oynadığını ortaya koydu.

paydaş görüşleri ve üniversitenin rolü:

Programın sonunda Bilecik'teki kamu kurumları ve sanayi temsilcilerinin katkıları alındı; değerlendirmelerde üniversitenin akademik birikiminin yerel ihtiyaçlarla eşleştirilmesi, ortak proje imkanlarının geliştirilmesi ve paydaşlar arasındaki iletişimin güçlendirilmesi ön plana çıktı.

Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, etkinliğe ilişkin olarak üniversitelerin bilimsel bilgi birikimini çevresel sorunlara çözüm üretmek için kullanmasının önemini vurguladı ve COP31 öncesinde iklim değişikliği, döngüsel ekonomi ile atıkların yeniden değerlendirilmesi gibi konuların ele alınmasının ortak anlayış geliştirmeye katkı sağlayacağını belirtti. Rektör, üniversitenin "daha yaşanabilir bir gelecek" için bilimsel çalışmalarını ve paydaş iş birliklerini sürdürmeye devam edeceğini ifade etti.

BŞEÜ’DE ÇEVRE VE İKLİM MASAYA YATIRILDI BŞEÜ REKTÖRÜ PROF. DR. ZAFER ASIM KAPLANCIKLI