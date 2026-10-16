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Çivril'de amazonlar lahdi ilçenin antik mirasına pencere açıyor

Çivril'den çıkan Amazonlar lahdi, Roma dönemine tarihlenen kabartmalarıyla Denizli Kent Müzesi bahçesinde korunuyor; bölgenin antik mirasına ışık tutuyor.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 09:33

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Çivril'de amazonlar lahdi ilçenin antik mirasına pencere açıyor

Amazonlar lahdi Çivril'in tarihine ışık tutuyor

Denizli’nin Çivril ilçesindeki Eumenia Antik Kenti çevresinden günümüze ulaşan Amazonlar lahdi, kabartma süslemeleri ve insan figürleriyle dikkat çekiyor. Eser, şu anda Denizli Kent Müzesi bahçesinde koruma altında sergileniyor ve ziyaretçilerin ilgisini topluyor.

Müzedeki bilgilendirme tabelasında eserin milattan sonra 2. yüzyılın sonları ile 3. yüzyılın başlarına tarihlendiği belirtiliyor. Buluntu yeri olarak da Eumenia Antik Kenti territoriumu işaretlenmiş; bu bağlam eserin Çivril ve çevresinin antik dönemdeki önemine doğrudan vurgu yapıyor.

Kabartmaların anlatımı:

Lahdin yüzeyinde taş üzerine işlenmiş hareketli sahneler göze çarpıyor. Sahne düzeni, figürlerin duruşları ve kompozisyon, dönemin estetik anlayışına ilişkin izler taşıyor; özellikle insan figürleri ile betimlenen anlatıların hem mitolojik hem de toplumsal boyutlara işaret etmesi olası görülüyor. Bu özellikler, lahdin sanatsal ve kültürel değerini artırıyor.

Bölgesel miras ve ziyaretçi ilgisi:

Amazonlar Lahdi, yalnız arkeoloji meraklılarının değil, bölgenin geçmişini tanımak isteyen genel ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor. Çivril'in arkeolojik yerleşimleri ve antik kalıntılarıyla birlikte sergilenen bu tür eserler, ilçenin yalnızca tarım ve doğal güzelliklerle değil, köklü bir kültürel mirasa sahip olduğuna dair somut kanıt sunuyor.

Müzedeki sergileme, lahdi ulaşılabilir kılarken aynı zamanda koruma altında tutma amacını da taşıyor. Eserin özgün kabartma detayları ve hikâyesi, hem akademik çalışmalar için hem de geniş halk katmanları için değerli bir kaynak oluşturmaya devam ediyor.

AMAZONLAR LAHDİ

AMAZONLAR LAHDİ

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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