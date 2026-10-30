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Çivril'de bilgilendirme seferberliği dolandırıcılığı yarıya indirdi

Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı’nın mahalle bazlı bilgilendirme ve önleme çalışmaları, telefon ve internet dolandırıcılığı vakalarını yaklaşık yüzde 50 azalttı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 16:16

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Çivril'de bilgilendirme seferberliği dolandırıcılığı yarıya indirdi

Çivril'de jandarma çalışmaları sonucu dolandırıcılık olaylarında ciddi düşüş

Denizli'nin Çivril ilçesinde jandarma ekiplerinin yürüttüğü bilgilendirme ve önleme faaliyetleriyle, jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen dolandırıcılık olaylarında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 50 oranında azalma kaydedildi. Ekipler halka doğrudan ulaşarak hem farkındalık oluşturuyor hem de saldırı yöntemlerine karşı pratik önlemler anlatıyor.

yürütülen bilgilendirme ve önleme çalışmaları:

Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri mahalle mahalle gezerek vatandaşlarla bir araya geliyor ve özellikle telefon ve internet üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemlerine dikkat çekiyor. Vatandaşlar, tanınmayan numaralardan gelen aramalara, şüpheli mesajlara ve bilinmeyen internet bağlantılarına karşı uyarılıyor; banka hesap bilgileri, şifreler ve kişisel bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmaması gerektiği sık sık hatırlatılıyor.

etkinin sonuçları ve genel güvenlik durumu:

Jandarmanın saha çalışmaları sayesinde dolandırıcılık vakalarındaki düşüşün yanı sıra genel asayiş olaylarında da önceki yılın aynı dönemine göre gerileme görüldü. Yetkililer, sürdürülebilir bir sonuç için bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceğini ve vatandaşların şüpheli durumları jandarmaya bildirmesinin önemini vurguluyor.

DENİZLİ&#039;NİN ÇİVRİL İLÇESİNDE YÜRÜTÜLEN BİLGİLENDİRME VE ÖNLEME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA JANDARMA...

DENİZLİ'NİN ÇİVRİL İLÇESİNDE YÜRÜTÜLEN BİLGİLENDİRME VE ÖNLEME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA JANDARMA SORUMLULUK BÖLGESİNDE MEYDANA GELEN DOLANDIRICILIK OLAYLARINDA GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE YAKLAŞIK YÜZDE 50 DÜŞÜŞ YAŞANDIĞI BİLDİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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