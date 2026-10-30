İnönü'nün öğrencileri uzayda yenilikçi kalkanla galaktik şampiyonluğa ulaştı

inönü'lü öğrenciler TUA Astro Hackathon 2026'da öne çıktı

İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencisi Hayri Can Onaran ile Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü öğrencisi Melahat Vural, katıldıkları TUA Astro Hackathon 2026 Türkiye finallerinde önemli bir başarıya imza attı. İki öğrenciden oluşan ekip, üniversiteyi bölgesel ve ulusal düzeyde başarıyla temsil ederek ödül aldı.

bölgesel başarıdan ulusal galaktik şampiyonluğa:

Yer-Gök-Ayna adıyla yarışan ekip, TUA Astro Hackathon kapsamında düzenlenen bölgesel değerlendirmelerde Malatya birincisi oldu. Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye finallerinde ise ekip, jüri karşısındaki sunumu ve teknik yaklaşımıyla Galaktik Şampiyonluk unvanını elde etti. Takımın projesi, haberleşme uyduları ve uzay araçlarını radyasyonun olumsuz etkilerinden korumaya yönelik yenilikçi bir kalkan tasarımını içeriyor.

Projelerini uluslararası alana taşıyan ekip, 9 Ekim 2026 tarihinde Antalya'da düzenlenen Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026) kapsamında gerçekleştirilen Future Space Stage'de çalışmasını sektör temsilcilerine ve uluslararası katılımcılara sundu.

akademik destek ve sonraki aşama:

Öğrencilerin proje çalışmalarına akademik olarak destek veren isimler arasında Prof. Dr. Serkan Alagöz, Prof. Dr. Turgay Seçkin, Prof. Dr. Ahmet Gültek ve İBTAM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ali Erdoğan yer aldı. Yarışma sonrasında ekiplerin şirketleşme süreçlerine ise Malatya Teknokent Müdürü Doç. Dr. Hasan Yılmaz katkı sağladı.

Başarılı öğrenciler, üniversite yönetimi tarafından da kabul edildi; Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat makamında öğrencileri tebrik etti ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sağlam görüşmede yer aldı. Bu başarı, hem üniversitenin uzay teknolojileri eğitimindeki yetkinliğini hem de öğrencilerin endüstriyle bağ kurma potansiyelini gösteriyor.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNDEN UZAY TEKNOLOJİLERİNDE GALAKTİK ŞAMPİYONLUK