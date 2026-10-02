Çivril'de elma sezonu başladı: üreticiler soğuk zincirle satışa hazırlanıyor

hasat başladı:

Denizli’nin Çivril ilçesinde sofralık elma hasadı başladı. Türkiye’nin önemli elma üretim merkezlerinden Çivril’de üreticiler, yaklaşık bir ay sürecek hasat döneminde bahçelerindeki ürünleri toplamaya başladı. Tarlada elmanın kilogramı 25-28 liradan alıcı buluyor.

toplama, sınıflandırma ve soğuk zincir:

Balçıkhisar Mahallesi’nde gerçekleştirilen hasatta işçiler, sabah 08.00’de başladıkları mesailerini 17.00’ye kadar sürdürüyor. Dallardan özenle toplanan elmalar kasalara yerleştirilirken, ardından soğuk hava depolarına götürülerek muhafaza altına alınıyor. Hasadın hemen ardından ürünler sınıflandırılarak viyollere konuyor ve satışa hazır hale getiriliyor.

Balçıkhisar Mahallesi’nde elma üretimi yapan Sadık Genç, bu sezonki ürünlerden memnun olduklarını söyledi. Genç, "Hasadımız başladı. İşçilerimiz sabah 08.00’de gelip 17.00’ye kadar çalışıyor. Topladığımız elmaları önce soğuk hava depolarına gönderiyoruz. Daha sonra viyollere yerleştirilerek satışa hazırlanıyor. Bu yıl rekoltemizden memnunuz" dedi.

üretim büyüklüğü ve pazar:

Çivril’de elma üretiminin yıllık yaklaşık 200 bin-225 bin ton seviyesinde gerçekleştiği belirtiliyor; ilçe elma üretiminin tarımsal ekonomideki payı büyük. Denizli genelindeki üretim de Türkiye toplamının yaklaşık %2,6sını oluşturuyor. Bahçelerden toplanan ürünlerin bir bölümü doğrudan pazara gönderilirken, dayanıklılığının korunması amacıyla önemli miktardaki elma soğuk hava depolarında bekletiliyor.

Genç, yetiştirdikleri elmaların Çivril Elma, Tarım ve Kültür Festivali’nde dereceye girdiğini belirterek, "Festivalde birinci olan elmalarımızı da şimdi topluyoruz. Ürünlerimizin kalitesinden memnunuz. İnşallah sezon hem üreticimiz hem de alıcılarımız açısından güzel geçer" ifadelerini kullandı. Üreticiler hasat boyunca ürün kalitesi ve piyasa fiyatlarını yakından takip ediyor; hasat çalışmalarının önümüzdeki günlerde de yoğun şekilde devam etmesi bekleniyor.

ÇİVRİL’DE ELMA HASADI BAŞLADI: TARLADA KİLOSU 25-28 LİRADAN ALICI BULUYOR