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Çivril'de entegre mücadeleyle kimyasal ilaca bağımlılık azaltılıyor

Çivril İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, periyodik arazi taramalarıyla entegre mücadeleyi uyguluyor; amaç kimyasal ilaç kullanımını azaltmak ve verimi artırmak.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 09:22

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EDİTÖR: Aslı Han

Çivril'de entegre mücadeleyle kimyasal ilaca bağımlılık azaltılıyor

entegre mücadele çalışmaları sürüyor:

Çivril İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, bitkisel üretimde verimliliği artırmak, kimyasal ilaç kullanımını en aza indirmek ve insan sağlığını ve çevreyi korumak amacıyla entegre mücadele (IPM) çalışmalarını sürdürüyor. Müdürlüğe bağlı teknik personel, ilçedeki tarım arazilerinde düzenli saha taramaları gerçekleştirerek bitkilerde görülebilecek hastalık ve zararlıları takip ediyor.

saha taramaları ve izleme:

Periyodik arazi incelemelerinde üretim alanlarının mevcut durumu dikkatle gözlemleniyor; hastalık ve zararlı yoğunlukları tespit edilerek müdahale öncelikleri belirleniyor. Teknik ekip, tarlalarda doğrudan gözlem ve kayıt çalışmaları yapıyor, üreticilere doğru mücadele yöntemleri konusunda rehberlik sağlıyor. Bu izleme süreci, müdahalelerin zamanında ve hedefe yönelik olmasına katkı sunuyor.

kimyasal kullanımını azaltma ve doğal denge:

Entegre mücadele yaklaşımıyla tarımsal mücadelede yalnızca kimyasal yöntemlere bağlı kalınmaması hedefleniyor; gerektiğinde biyolojik, kültürel ve mekanik yöntemler tercih edilerek kimyasal uygulamalar sınırlandırılıyor. Zararlı organizmaların izlenmesi ve yoğunluk eşiklerinin belirlenmesi sayesinde gereksiz kimyasal ilaç kullanımı önleniyor, üretim maliyetleri düşürülüyor ve faydalı organizmalar korunarak doğal denge destekleniyor.

Çivril İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üretim sezonu boyunca arazi taramalarını sürdürecek ve üreticilere doğru mücadele uygulamaları konusunda teknik destek vermeye devam edecek. Bu uygulamalarla tarımsal üretimde sürdürülebilirlik, kalite ve verimliliğin artırılması amaçlanıyor.

ÇİVRİL’DE ENTEGRE MÜCADELE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

ÇİVRİL’DE ENTEGRE MÜCADELE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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