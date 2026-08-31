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Çivril'de meydan doldu: 30 ağustos ve kurtuluş coşkusu

Çivril'de 30 ağustos zafer bayramı ile ilçenin kurtuluşunun 104. yılı Cumhuriyet Meydanı'nda kutlandı; konser ve konuşmalarla coşku yaşandı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 10:24

GÜNCELLEME: 31 Ağustos 2026 - 10:26

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Çivril'de meydan doldu: 30 ağustos ve kurtuluş coşkusu

Çivril'de 30 Ağustos ve kurtuluş yıl dönümü kutlamaları

Denizli'nin Çivril ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlik, Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Meydan, kutlama coşkusuyla doldu taştı.

müzik gecesinde birlik ve coşku:

Programda sahne alan Efe Güngör, seslendirdiği ezgilerle seyircilere müzik dolu bir akşam sundu. Meydandaki vatandaşlar şarkılara hep birlikte eşlik ederek bayramın ruhunu canlı tuttu.

belediye başkanının mesajı:

Çivril Belediye Başkanı Semih Dere, yaptığı konuşmada 30 Ağustos Zafer Bayramı ile Çivril'in kurtuluş yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını söyledi. Dere, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanın bağımsızlığı için emek ve mücadele veren herkesi rahmet, minnet ve şükranla andığını ifade etti.

Gecenin sonunda katılımcılar, birlik ve dayanışma vurgusuyla anma ve kutlama etkinliklerini tamamladı.

ÇİVRİL’DE 30 AĞUSTOS VE KURTULUŞ GÜNÜ COŞKUSU

ÇİVRİL’DE 30 AĞUSTOS VE KURTULUŞ GÜNÜ COŞKUSU

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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