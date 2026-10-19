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Çivril'de servis denetimleri sıklaştırıldı; öğrenci güvenliği öncelikli

Çivril'de Milli Eğitim, emniyet ve jandarma ekipleri öğrenci servislerinin ruhsat, sigorta, emniyet kemeri ve yangın tüplerini denetledi.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 09:09

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Çivril'de servis denetimleri sıklaştırıldı; öğrenci güvenliği öncelikli

Denetim sahada gerçekleştirildi:

Denizli’nin Çivril ilçesinde, taşımalı eğitim kapsamında görev yapan öğrenci servislerine yönelik kapsamlı denetimler yapıldı. Uygulamaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, emniyet ve jandarma trafik ekipleri katıldı; denetimlere İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Mehmet Gök de eşlik etti.

Kontrollerde hangi noktalar incelendi:

Ekipler, servis araçlarının ruhsat, sigorta ve diğer yasal belgelerini tek tek kontrol etti. Araçların genel mekanik ve dış görünüm durumu incelenirken, özellikle emniyet kemerleri ve yangın tüpleri gibi zorunlu güvenlik donanımlarının varlığı ve işlevselliği değerlendirildi.

Sürücülere yapılan uyarılar ve denetimlerin süreci:

Denetimler sırasında sürücülere öğrenci taşımacılığına ilişkin kurallar hatırlatıldı ve trafik güvenliği konularında uyarılarda bulunuldu. Yetkililer, öğrencilerin can güvenliğinin öncelikli olduğunu vurgulayarak, denetimlerin eğitim-öğretim yılı boyunca ilçe genelinde devam edeceğini bildirdi.

ARAÇ DENETİMİ

ARAÇ DENETİMİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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