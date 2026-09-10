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Kaynarca'da güneşte kuruyan domates poyrazla dünya sofralarına taşınıyor

Niğde'nin Kaynarca köyünde güneş ve poyrazla doğal yöntemle kurutulan domatesler, 13 kg yaş üründen 1 kg kuruya dönüşüp İtalya, ABD, Fransa ve Rusya'ya ihraç ediliyor.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 14:39

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EDİTÖR: Berk Doğan

Kaynarca'da güneşte kuruyan domates poyrazla dünya sofralarına taşınıyor

Kaynarca'nın doğal kurutma geleneği

Niğde'de yetişen domatesler, Bor ilçesine bağlı Kaynarca köyünde tarladan alınıp açık alanlarda güneş ve poyraz etkisiyle doğal olarak kurutuluyor. Tarladan toplanan domatesler işçiler tarafından tek tek hazırlanıyor, kesilip geniş alanlara serildikten sonra tuzlanıyor ve bölgenin kuvvetli güneşi ile esen poyrazın etkisine bırakılıyor.

Kurutma süreci ve iklim avantajı:

Bölgenin kuru iklimi, yüksek güneşlenme süresi ve özellikle poyraz rüzgarı kurutma sürecini hızlandırıyor. Hava koşullarına bağlı olarak domatesler yaklaşık 8-9 gün içinde doğal ortamda kuruyor; kuruyan ürünler daha sonra toplanıp çuvallanarak fabrikalara gönderiliyor. Kaynarca köyü muhtarı Vedat Altınöz, bölgenin iklim yapısının kuru domates üretiminde önemli avantaj sağladığını vurguluyor.

İş gücü ve sezon yoğunluğu:

Sezon boyunca bölgeye gelen mevsimlik işçiler kurutma sahalarında yoğun mesai yapıyor. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden gelen işçiler, domateslerin kesilmesi, serilmesi, tuzlanması ve toplanması gibi aşamalarda yaklaşık 40 gün boyunca çalışıyor. Mevsimlik işçilerden Kasım Esenlik, Niğde'nin sıcak güneşi ve poyrazının domates kurutmaya büyük katkı sağladığını belirtiyor. Esenlik'e göre bu hava koşularında ürünler dokuzuncu günün sonunda toplanıyor ve çuvallanıyor.

Muhtar Vedat Altınöz, bu yıl bölgede 5 bin ile 10 bin ton arasında domatesin kurutma işlemine tabi tutulmasının beklendiğini ifade ediyor. Altınöz, üretimin hem miktar hem de işçilik açısından yoğun bir süreç gerektirdiğine dikkat çekiyor ve 13 kilogram yaş domatesten 1 kilogram kuru domates elde edildiğini hatırlatıyor.

Pazar ve işleme altyapısı:

Kurutulan domateslerin önemli bir bölümü iç pazara sunulurken büyük bir kısmı da ihracata gidiyor. Ürünler başta İtalya, ABD, Fransa ve Rusya olmak üzere yurt dışı pazarlarında alıcı buluyor. Bölgedeki ürünler, Bor Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesislerde işlenerek konserve, yemeklik, pizza üretimi, otel mutfakları ve farklı gıda ürünlerinde kullanılmak üzere paketleniyor.

Kaynarca'daki doğal kurutma yöntemi, bölgenin iklim özellikleri ve mevsimlik iş gücünün katkısıyla hem üretim verimliliği hem de ihracat potansiyeli sağlıyor. Bölge aktörleri, kurutulmuş domatesin kullanım alanının geniş olması nedeniyle iç ve dış pazarda talebin sürdüğünü belirtiyor.

GÜNEŞ VE POYRAZLA KURUTULAN NİĞDE DOMATESİ DÜNYA SOFRALARINA ULAŞIYOR

GÜNEŞ VE POYRAZLA KURUTULAN NİĞDE DOMATESİ DÜNYA SOFRALARINA ULAŞIYOR

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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