Çivril'in sağlık omurgası: günde 2 bin kişiye hizmet veren devlet hastanesi

Çivril'de bölgeye hizmet veren merkez: Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi

Denizli'nin Çivril ilçesindeki Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi, bölge sağlık ihtiyacında merkezi bir rol üstleniyor. 100 yatak kapasitesi ile hizmet veren kurum, sadece ilçe merkezine değil, Bekilli, Baklan ile Uşak'ın Karahallı ve Sivaslı ilçelerinden gelen hastalara da bakım sağlıyor. Hastanenin günlük başvuru sayısı, yaklaşık 2 bin kişiye ulaşıyor; bu da kurumun hem poliklinik hem acil servis yükünü beraberinde artırıyor.

Hizmet kapasitesi ve hasta profili:

Günlük başvuruların çokluğu, hastanenin yelpazesinin geniş olduğunu gösteriyor. Temel sağlık hizmetlerinin yanı sıra tanı ve tedavi odaklı işlemler de yoğun talep görüyor. Hastanenin servisleri; çevre ilçelerden gelen randevusuz ve randevulu hastaların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde işliyor. Ulaşım zorlukları ve Denizli şehir merkezine olan mesafenin etkisi, Çivril Hastanesi'ni bölge için daha vazgeçilmez hale getiriyor.

Altyapı geliştirme ve personel ihtiyacı:

Hastanede sağlık hizmetlerinin niteliğini artırmak için çalışmalar sürüyor. Yeni tıbbi cihazların kazandırılmasıyla endoskopi gibi tanı ve tedavi hizmetlerinin altyapısı güçlendiriliyor. Ayrıca farklı branşlarda daha fazla doktorun ilçeye kazandırılması için yürütülen çabalar, hizmet çeşitliliğini ve erişilebilirliği artırmayı hedefliyor. Vatandaşlar, Denizli'ye gitme zorunluluğunu azaltmak için hastane kapasitesinin yükseltilmesini ve uzman kadronun genişletilmesini talep ediyor.

Yerel sağlık yöneticileri ve toplum temsilcileri arasındaki çalışmalar, hem fiziksel altyapının hem de insan kaynağının planlı şekilde güçlendirilmesine odaklanıyor. Bölgenin artan sağlık talebine yanıt verebilmek için kapasite artışı ve branş çeşitliliği öncelikli olarak öne çıkıyor.

ÇİVRİL DEVLET HASTANESİ