Çivril'in tarımı çikolataya dönüştü: haşhaş ve bisküvi kremalı tatlar öne çıktı

Çivril'in yöresel ürünleri çikolatada buluştu

Denizli'nin Çivril ilçesinde bu yıl düzenlenen 28’inci Uluslararası Elma, Tarım ve Kültür Festivali, yöresel tarım ürünlerini farklı üretim biçimleriyle tanıtmayı sürdürüyor. Festival kapsamında Çivril Belediyesi öncülüğünde hazırlanan yenilikçi lezzetler arasında iki yeni çikolata dikkat çekti.

yeni tatlar festivalde görücüye çıktı:

İlçenin yerel hammaddeleri kullanılarak hazırlanan bisküvi kremalı çikolata ile haşhaşlı çikolata, festival alanında ziyaretçilere sunuldu. Ürünler, Evciler Kadın Kooperatifi tarafından üretilirken, haşhaşlı çikolata farklı aromasıyla, bisküvi kremalı çikolata ise tanıdık bir lezzetin çikolata ile birleşimi olarak yoğun ilgi gördü.

Çikolataların hazırlanması, ilçenin tarımsal çeşitliliğini ve üretici bilgisini gastronomik ürünlere dönüştürme çabasının bir parçası olarak öne çıkıyor. Belediye yönetimi, bu tür çalışmaların Çivril'in tanıtımına katkı sağlayacağını vurguluyor.

ziyaretçi tepkileri ve tanıtım hedefleri:

Festivalde çikolataları deneyen katılımcılar yeni lezzetleri olumlu karşıladı. Ziyaretçiler, ilçenin tarımsal ürünlerinin yenilikçi tariflerle değerlendirilişinin bölge tanıtımına katkı sunacağını belirtti. Yeni Parti Denizli Milletvekili Şeref Arpacı de festival alanında ürünleri tadarak hazırlanan lezzetlere tam not verdi.

Geçen yıl sahnelenen Çivril gazozu örneğinde olduğu gibi, bu yıl tanıtılan iki farklı çikolata da ilçenin ürün çeşitliliğini farklı alanlarda değerlendirmeye yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor. Çivril Belediye Başkanı Semih Dere öncülüğündeki çalışmalarla, Evciler Kadın Kooperatifi üretimlerinin ilerleyen dönemde Çivril'in tanınan yöresel ürünleri arasında yer alması hedefleniyor.

Festival, hem tarımsal üretimi hem de kültürel mirası görünür kılmaya devam ederken, bölge üreticileriyle yapılan iş birlikleri yeni ürün fikirlerini ve tanıtım olanaklarını beraberinde getiriyor.

DENİZLİ’NİN ÇİVRİL İLÇESİNDE BU YIL 28’İNCİSİ DÜZENLENEN ULUSLARARASI ELMA, TARIM VE KÜLTÜR FESTİVALİ’NDE, İLÇENİN YÖRESEL ÜRÜNLERİNE İKİ YENİ LEZZET DAHA EKLENDİ. ÇİVRİL BELEDİYE BAŞKANI SEMİH DERE’NİN ÖNCÜLÜĞÜNDE HAZIRLANAN BİSKÜVİ KREMALI ÇİKOLATA İLE HAŞHAŞLI ÇİKOLATA, FESTİVAL ZİYARETÇİLERİNİN BEĞENİSİNE SUNULDU.