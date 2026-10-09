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Cizre tarlalarında pamuk hasadı: teknik ekiplerle verim takibi yoğunlaştı

Cizre'de pamuk hasadı başladı; İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, biçerdöver denetimleri ve verim takibiyle ürün kayıplarını azaltmayı hedefliyor.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 10:35

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EDİTÖR: Aslı Han

Cizre tarlalarında pamuk hasadı: teknik ekiplerle verim takibi yoğunlaştı

biçerdöverler tarlaya girdi:

Şırnak’ın Cizre ilçesinde pamuk hasadı sezonu başladı. Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürü Osman Fındık, kurum personeli ve ilçe çiftçilerinin katılımıyla biçerdöverler tarlalara girerek sezonun ilk ürünlerini toplamaya başladı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hasadın teknik kurallara uygun yürütülmesine ve üreticilerin mağdur olmamasına öncelik veriyor. Sahadaki çalışmalar, üretimin kesintisiz ve düzenli biçimde devam etmesi için koordineli şekilde yürütülüyor.

verim tespiti ve döküm oranı ölçümleri:

Teknik personel, tarlalarda verim tespiti gerçekleştirirken aynı zamanda biçerdöverlerin döküm oranlarını takip ediyor. Bu kontroller, hasat sırasında ortaya çıkabilecek ürün kayıplarını en aza indirmeyi ve verim analizleriyle üreticiye yol göstermeyi amaçlıyor.

Yetkililer, sıkı saha denetimleri sayesinde hasadın her aşamasında teknik standartların uygulanacağını ve böylece pamuk üretiminde oluşabilecek zararların azaltılacağını vurguladı. Bölgenin önemli tarımsal gelir kaynaklarından biri olan pamukta başlayan mesai, üreticiler için verim ve koruma odaklı bir süreç olarak sürüyor.

ŞIRNAK’IN CİZRE İLÇESİNDE PAMUK HASADI BAŞLADI. İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, ÜRÜN...

ŞIRNAK’IN CİZRE İLÇESİNDE PAMUK HASADI BAŞLADI. İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, ÜRÜN KAYBINI EN AZA İNDİRMEK VE VERİM TESPİTİ YAPMAK AMACIYLA TARLALARDA BİÇERDÖVER DENETİMLERİNE HIZ VERDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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