Cizre'de din eğitiminde vizyon projelerin uygulama takvimi paylaşıldı

Cizre'de öğretmenlere vizyon projeler tanıtıldı

Şırnak’ın Cizre ve Güçlükonak ilçelerinde görev yapan din kültürü ve ahlak bilgisi ile imam hatip lisesi meslek dersleri öğretmenlerine yönelik vizyon projelerin tanıtım toplantısı, Cizre Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu konferans salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen projelerin sahada etkin uygulanması ve okullar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi amaçlandı.

Toplantının hedefleri ve yürütücü kurum:

Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi Şube Müdürü Mirza Çazım başkanlığında yapılan buluşmada, Genel Müdürlük tarafından hayata geçirilen eğitim politikaları ve sosyal etkinlik projelerinin yol haritası öğretmenlerle paylaşıldı. Toplantı, projelerin uygulanabilirliğini tartışmak ve saha ihtiyaçlarına göre koordinasyonu sağlamak üzere geniş katılımlı şekilde düzenlendi.

Projelerin odağı ve uygulama detayları:

Tanıtımı yapılan vizyon projeler arasında öğrencilerin ibadet alışkanlıklarını pekiştirmeyi amaçlayan Vakti Kuşanmak, tarihi ve manevi miras şuurunu geliştirmeye yönelik Kudüs Benim, Peygamber Hazretleri’nin sünnet ve ahlakını günlük hayata aktarmayı hedefleyen Peygamberimin Sözü, Hayatımda İzi ile çevre ve değerler bilincini artırmayı amaçlayan Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projeleri yer aldı.

Toplantıda projelerin sahada yürütülecek faaliyetleri, uygulama takvimleri ve okul bazında sağlanacak koordinasyon mekanizmaları detaylı şekilde ele alındı. Öğretmenlere, projelerin öğrencilerin manevi, ahlaki ve kültürel gelişimine katkı sağlayacak yönleri ayrıntılı biçimde aktarıldı.

Beklenen sonuçlar ve kapanış:

Katılımcılar, projelerin okullarda en yüksek verimle uygulanması için atılacak adımları değerlendirdi. Toplantı, öğretmenlerin ve koordinatörlerin karşılıklı görüş alışverişinin ardından, yeni eğitim dönemine yönelik başarı dilekleriyle sona erdi. Sürecin takip ve destek mekanizmalarının devam edeceği vurgulandı.

ŞIRNAK’IN CİZRE VE GÜÇLÜKONAK İLÇELERİNDE GÖREV YAPAN DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ (DKAB) İLE İMAM HATİP LİSESİ (İHL) MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENLERİNE YÖNELİK, ÖĞRENCİLERİN MANEVİ VE KÜLTÜREL GELİŞİMLERİNİ DESTEKLEYECEK PROJELERİN TANITIM TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.