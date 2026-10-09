Cizre'de gıda güvenliği için sıkı ve sürekli denetim

Cizre'de denetimler hız kesmeden sürüyor

Şırnak'ın Cizre ilçesinde halk sağlığını koruma amaçlı denetimler yoğunlaştırıldı. İlçe genelinde sahaya inen ekipler, gıda satışı ve üretimi yapan işletmeleri mercek altına aldı ve işleri yerinde inceleyerek eksiklikleri tespit etti.

Denetim kapsamı:

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki gıda kontrolörleri, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde fırınlardan marketlere, üretim tesislerinden tezgah ve raf düzenine kadar geniş bir alanda çalışma yürüttü. İncelemelerde işletmelerin genel hijyen koşulları, ürünlerin muhafaza ve saklama standartlarına uyumu ile paket üzerindeki son tüketim tarihi kontrolleri titizlikle gerçekleştirildi.

İdari yaptırımlar ve süreklilik:

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, mevzuata aykırı hareket eden, hijyen kurallarını ihmal eden veya son tüketim tarihi geçmiş ürün satan işletmeler hakkında gerekli idari yaptırımların tavizsiz uygulanacağını bildirdi. Yetkililer, halk sağlığını riske atacak durumlara karşı denetimlerin periyodik olarak devam edeceğini ve kontrol mekanizmalarının kararlılıkla sürdürülmesini vurguladı.

ŞIRNAK’IN CİZRE İLÇESİNDE HALK SAĞLIĞINI KORUMAK AMACIYLA HAREKETE GEÇEN EKİPLER, GIDA SATIŞI VE ÜRETİMİ YAPAN İŞLETMELERDE HİJYEN VE SON TÜKETİM TARİHİ DENETİMLERİNİ ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.