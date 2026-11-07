Yarım asırlık zanaat Kahramanmaraş’ın tarihi mahallesinde sürüyor

Yarım asırlık meslek devam ediyor:

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Mağralı Ökkeş Caddesi’ndeki küçük iş yerinde çalışmalarını sürdüren 62 yaşındaki kalaycı Mustafa Özata, mesleğe 8 yaşında babasının yanında başladı. Babasının da 50 yıl kalaycılık yaptığını anlatan Özata, aile olarak yaklaşık 100 yıldır bu zanaatı sürdürdüklerini belirtiyor.

Günlük işleyiş ve zanaatın önemi:

Özata, işyerinde bakır kapların yüzeyine kalay kaplama yapıyor. Bu işlemle bakır kapların daha güvenli ve sağlıklı hale geldiğini vurguluyor; kendisi, "Bakır ve kalay birleşince çok sağlıklı bir ürün haline geliyor" diye anlatıyor. Dükkânda el emeğiyle yapılan temizlik, ısıtma ve kaplama aşamaları, geleneksel tekniklerle yürütülüyor ve hem yerel hem de çevre illerden talep alıyor.

Gelecek kaygısı ve talepler:

Özata, mesleğin geleceğinden endişe duyduğunu ifade ederek, 'Benden sonra kim yapacak bu işi bilmiyorum' diyor. Usta, kentte bakır kap kullanımının yaygın olduğunu ve işlerinin iyi olduğunu ancak kalifiyeli eleman ve gençlerin eksikliğinin mesleği tehdit ettiğini vurguluyor. Ayrıca kalay yaptırmak için Adana ve Osmaniye gibi illerden de müşterilerin geldiğini belirterek yetkililerden mesleğin canlandırılması yönünde destek bekliyor.

Uzun yıllardır aynı dükkânda çalışan Özata, hem aile mirasını koruyor hem de geleneksel bir zanaatın şehir yaşamındaki izlerini taşıyan nadir ustalardan biri olarak dikkat çekiyor.

KAHRAMANMARAŞ’TA 8 YAŞINDA BABASININ YANINDA BAŞLADIĞI KALAYCILIK MESLEĞİNİ 54 YILDIR SÜRDÜREN 62 YAŞINDAKİ MUSTAFA ÖZATA, TARİHİ MAHALLEDEKİ KÜÇÜK İŞ YERİNDE MESLEĞİNİN SON TEMSİLCİLERİNDEN BİRİ OLARAK ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR.