Dolar 48,4248 +0,02%
Euro 56,2640 -0,07%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.969,58 -1,39%
EUR/USD 1,1621 -0,08%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Çoban bulunmayınca küçükbaş üreticinin kârı eriyor

Tunceli'de aylık 100-150 bin lira teklif edilse de çoban bulunamıyor; üreticiler yabancı işçiyle idare ediyor, hayvan sayısında düşüş tehlikesi var.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 09:43

GÜNCELLEME: 05 Eylül 2026 - 09:51

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Çoban bulunmayınca küçükbaş üreticinin kârı eriyor

Tunceli'de çoban bulma sorunu sürüyor:

Tunceli'de küçükbaş hayvancılığın sürdürülebilirliğini tehdit eden çoban sıkıntısı sürüyor. Geçen yıl ücretler 130 bin liraya kadar yükselmişken, bu yıl bazı üreticilerin teklifleri 100-150 bin liraya çıktı; buna rağmen aranan personel bulunamıyor.

Yaylalarda hayvanların bakımını, beslenmesini ve sağımını üstlenecek eleman ihtiyacı artarken, üreticiler istihdam açığını büyük ölçüde yabancı uyruklu çobanlarla kapatmaya çalışıyor. Ancak bu çobanların bir süre sonra işi bırakarak gitmesi sorunu derinleştiriyor.

Üreticilerin doğrudan tanıklıkları:

Pertek'ten Pülümür'deki Ferhat Çayıırı Yaylası'na gelen üretici Mehmet Demir, "Kendimi bildim bileli hayvancılıkla uğraşıyorum. Yıllık 2 çoban çalıştırıyoruz 12 ay boyunca. Ülkemizde çoban bulmak zor. Normalde Afganları çalıştırıyoruz. Onları çalıştırmak da zor, gelip kaçıyorlar, sözlerinde durmuyorlar. Aylık 100 - 150 bin lira arası veriyoruz. Bunu da beğenmiyorlar. Sigarası, ekmeği, yatağı her şeyi bize ait. Yine de beğenmiyorlar, kaçıyorlar." diyerek yaşadıkları zorluğu aktardı.

Üretici Önder Erdoğan de atadan dededen gelen mesleklerini sürdürmeye çalıştıklarını belirterek, "Çoban sorunu büyük, maaşları yüksek. O yüzden gelirimiz gideni karşılamıyor. Çobanın şu an yeme, içme gibi birçok masrafı bize ait. Üstüne de maaş veriyoruz. Sağım çobanları 100 ile 150 bin lira arasında değişiyor. Bu fiyata rağmen çoban bile bulamıyoruz." ifadelerini kullandı.

Birlikten uyarı ve olası sonuçlar:

Tunceli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Zeynel Erdoğan ise sorunun ücretle birlikte yem ve ilaç maliyetlerinden kaynaklandığını vurguladı. "Bizde hayvancılığın en büyük sorunlarından biri çoban, yem ve ilaç maliyetleri. Şu anda çobanlara en düşük 120 bin liradan en yüksek 145 bin liradan maaş veriyoruz. Öyle üreticimiz var ki 4 tane çoban alıyor." dedi.

Erdoğan, çoban sorunu resmiyete bindirilmezse ve maliyetler böyle devam ederse, önümüzdeki on yıl içinde hayvan sayısında ciddi bir düşüş olacağı uyarısını yaptı.

Çoban bulunamaması üreticileri hayvanların bakımını kendi üstlenmeye itiyor; bu durum iş gücü yükünü artırırken, artan yem ve ilaç giderleriyle beraber üreticilerin elde ettiği gelirin giderleri karşılamasını zorlaştırıyor. Üreticiler, kalıcı çözümler için devlet desteği bekliyor.

TUNCELİ’DE GEÇEN YIL 130 BİN LİRAYA KADAR ÇIKAN ÇOBAN ÜCRETLERİ BU YIL 150 BİN LİRAYI BULDU, ANCAK...

TUNCELİ’DE GEÇEN YIL 130 BİN LİRAYA KADAR ÇIKAN ÇOBAN ÜCRETLERİ BU YIL 150 BİN LİRAYI BULDU, ANCAK ÜRETİCİLERİN ARADIĞI ÇOBAN YİNE BULUNAMADI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Muğla'nın dış satımında su ürünleri, zeytin ve madencilik öne çıkıyor
images

Karadeniz'de nadir buluşma: palamut ve hamsi aynı anda kasaları doldurdu
images

arı sürüsünü kovan kapağına yönlendiren hızlı müdahale
images

Esnafın çağrısı: ÖTV indirimiyle eskimiş araçlar yenilenmeli

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bilecik’te jandarmadan operasyon: dolandırıcılık hükümlüsü cezaevine gönderildi

Jandarma Pelitözü'nde motosiklet sürücülerine ekipman ve kural hatırlatması

Işık ihlalinde motosikletle çarpışan taksi sürücüsüne 51 bin lira ceza

Tarım ve istihdama destek amacıyla Pazaryeri'de çiftlikte inceleme

TREND HABERLER

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan iki kişiye otomobil çarptı: biri ağır