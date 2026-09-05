Çoban bulunmayınca küçükbaş üreticinin kârı eriyor

Tunceli'de çoban bulma sorunu sürüyor:

Tunceli'de küçükbaş hayvancılığın sürdürülebilirliğini tehdit eden çoban sıkıntısı sürüyor. Geçen yıl ücretler 130 bin liraya kadar yükselmişken, bu yıl bazı üreticilerin teklifleri 100-150 bin liraya çıktı; buna rağmen aranan personel bulunamıyor.

Yaylalarda hayvanların bakımını, beslenmesini ve sağımını üstlenecek eleman ihtiyacı artarken, üreticiler istihdam açığını büyük ölçüde yabancı uyruklu çobanlarla kapatmaya çalışıyor. Ancak bu çobanların bir süre sonra işi bırakarak gitmesi sorunu derinleştiriyor.

Üreticilerin doğrudan tanıklıkları:

Pertek'ten Pülümür'deki Ferhat Çayıırı Yaylası'na gelen üretici Mehmet Demir, "Kendimi bildim bileli hayvancılıkla uğraşıyorum. Yıllık 2 çoban çalıştırıyoruz 12 ay boyunca. Ülkemizde çoban bulmak zor. Normalde Afganları çalıştırıyoruz. Onları çalıştırmak da zor, gelip kaçıyorlar, sözlerinde durmuyorlar. Aylık 100 - 150 bin lira arası veriyoruz. Bunu da beğenmiyorlar. Sigarası, ekmeği, yatağı her şeyi bize ait. Yine de beğenmiyorlar, kaçıyorlar." diyerek yaşadıkları zorluğu aktardı.

Üretici Önder Erdoğan de atadan dededen gelen mesleklerini sürdürmeye çalıştıklarını belirterek, "Çoban sorunu büyük, maaşları yüksek. O yüzden gelirimiz gideni karşılamıyor. Çobanın şu an yeme, içme gibi birçok masrafı bize ait. Üstüne de maaş veriyoruz. Sağım çobanları 100 ile 150 bin lira arasında değişiyor. Bu fiyata rağmen çoban bile bulamıyoruz." ifadelerini kullandı.

Birlikten uyarı ve olası sonuçlar:

Tunceli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Zeynel Erdoğan ise sorunun ücretle birlikte yem ve ilaç maliyetlerinden kaynaklandığını vurguladı. "Bizde hayvancılığın en büyük sorunlarından biri çoban, yem ve ilaç maliyetleri. Şu anda çobanlara en düşük 120 bin liradan en yüksek 145 bin liradan maaş veriyoruz. Öyle üreticimiz var ki 4 tane çoban alıyor." dedi.

Erdoğan, çoban sorunu resmiyete bindirilmezse ve maliyetler böyle devam ederse, önümüzdeki on yıl içinde hayvan sayısında ciddi bir düşüş olacağı uyarısını yaptı.

Çoban bulunamaması üreticileri hayvanların bakımını kendi üstlenmeye itiyor; bu durum iş gücü yükünü artırırken, artan yem ve ilaç giderleriyle beraber üreticilerin elde ettiği gelirin giderleri karşılamasını zorlaştırıyor. Üreticiler, kalıcı çözümler için devlet desteği bekliyor.

TUNCELİ’DE GEÇEN YIL 130 BİN LİRAYA KADAR ÇIKAN ÇOBAN ÜCRETLERİ BU YIL 150 BİN LİRAYI BULDU, ANCAK ÜRETİCİLERİN ARADIĞI ÇOBAN YİNE BULUNAMADI.