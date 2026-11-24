Honaz'ta Lalabağları'nda örtü yangını kontrol altına alındı

Denizli'nin Honaz ilçesindeki Lalabağları mevkiinde bulunan Milli Park sahasında gece saat 23.00 civarında örtü yangını çıktı. Yangının ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler kısa sürede müdahale etti.

Müdahale ve personel dağılımı:

Bölgeye 4 arazöz, Honaz Belediyesi'ne ait 1 araç ve Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 23 işçi ile 5 teknik personel sevk edildi. Ekiplerin hızlı ve yoğun müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı ve yayılmasının önüne geçildi.

Zarar ve sahadaki durum:

Yangında Milli Park sahasında yaklaşık 500 metrekarelik alanın zarar gördüğü bildirildi. Müdahale ekipleri, çevredeki alanların güvenliğini sağlamak ve olası yeniden alevlenmeleri önlemek için çalışmalarını sürdürdü.

DENİZLİ’NİN HONAZ İLÇESİNDEKİ LALABAĞLARI MEVKİİNDE BULUNAN MİLLİ PARK SAHASINDA ÇIKAN ÖRTÜ YANGINI, EKİPLERİN YOĞUN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINDI. YANGINDA YAKLAŞIK 500 METREKARELİK ALAN ZARAR GÖRDÜ.