etkinliğin amacı ve kapsamı:

Kars İl Jandarma Komutanlığı, Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında "Mutlu Çocuk, Güçlü Gelecek!" temasıyla çocuklara yönelik bir farkındalık ve bilgilendirme programı düzenledi. Etkinliğin temel amacı, çocukların hakları konusunda bilinçlenmelerini sağlamak ve onların mutluluğuna ortak olmaktı.

çocuk haklarının anlatılması:

Programda jandarma personeli, çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun anlatım yöntemleri kullanarak temel haklar üzerinde durdu. Katılımcılara eğitim, sağlık, korunma, oyun ve yaşama hakkı gibi unsurlar açık ve anlaşılır şekilde aktarıldı. Anlatımlar sırasında çocukların sorularına yer verilerek etkileşimli bir iletişim kuruldu.

etkinlikteki aktiviteler ve atmosfer:

Etkinlik, renkli ve eğlenceli aktivitelerle desteklendi; oyunlar ve grup etkinlikleriyle çocuklar keyifli vakit geçirdi. Jandarma personeli çocuklarla bir arada bulunarak onların güvenini güçlendirmeye çalıştı ve program boyunca sevgi, güven ve huzur vurgusu yapıldı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı, bu tür etkinliklerle toplumda çocuk hakları bilincinin artmasını hedefliyor. "Mutlu Çocuk, Güçlü Gelecek!" mesajıyla gerçekleştirilen program, çocukların yüzlerinde tebessüm bırakarak günün anlam ve önemine uygun görüntülerle sonlandı.

KARS JANDARMASINDAN ÇOCUKLARA ÖZEL ETKİNLİK: “MUTLU ÇOCUK, GÜÇLÜ GELECEK!”(KARS-İHA)