Gölpazarı'nda bilgilendirme faaliyeti

Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Üyük ve Kurşunlu köylerinde bilgilendirme faaliyeti düzenlendi.

İşlenen konular:

Vatandaşlara dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı alınabilecek tedbirler, silah tetik kilidi kullanımı, mantar ve soba zehirlenmelerine karşı dikkat edilmesi gereken hususlar ile ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi verildi.

Vatandaş katılımı ve farkındalık:

Vatandaşların soruları yanıtlandı ve yürütülen bilgilendirme çalışmasıyla olası olumsuzluklara karşı farkındalık oluşturuldu.

JANDARMADAN KRİTİK UYARI