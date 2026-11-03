Eğitimde bütünsel değerlendirme: öğretmen odasında sahadan görüş alışverişi

Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü sahada: öğretmenlerle buluşma

Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, "öğretmenler odası buluşmaları" kapsamında Safranbolu Mustafa Antepoğlu İlkokulu ve Vilayetler Birliği Ortaokulu’nda görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi. Gerçekleşen ziyaretlerde Akbaş, il genelinde yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri ve elde edilen sonuçlar üzerine öğretmenlerle doğrudan görüş alışverişinde bulundu.

Eğitim öncelikleri:

Toplantıda akademik, sosyal, kültürel ve sportif alanlardaki başarılar değerlendirilirken, Akbaş bu başarıların sürdürülebilirliğinde öğretmenlerin özverili çalışmaları ve okul içi koordinasyonun belirleyici olduğunu vurguladı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin amaç ve hedefleri de masaya yatırıldı; öğrencilerin yalnızca akademik değil, aynı zamanda milli, manevi ve kültürel değerlere bağlı, sorumluluk sahibi ve toplumsal duyarlılığı yüksek bireyler olarak yetiştirilmesinin önemi öne çıktı.

İzleme, rehberlik ve veli iletişimi:

Akbaş, öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimlerinin akademik ilerlemeyle eş zamanlı takip edilmesi gerektiğini belirtti. Rehber öğretmenlerin öğrenci gözlemlerinin önemine dikkat çekilerek, devamsızlıkların düzenli takibi ve veliyle kurulan güçlü iletişimin eğitim başarısını artıran temel unsurlar olduğu ifade edildi. Ayrıca okul güvenliği ve aile eğitimlerinin okul ekosistemi içindeki rolü tartışıldı.

Toplantıda öğretmenlerin görüş, öneri ve talepleri alındı; İl Milli Eğitim Müdürü Akbaş, eğitimde başarının güçlü ekip ruhu, etkili iletişim ve ortak hedefler doğrultusunda sağlanacağını kaydetti. Son olarak tüm öğretmenlere gayretli ve özverili çalışmaları için teşekkür edildi ve sahadan geri bildirimlerin uygulanabilir önerilere dönüştürülmesi yönündeki kararlılık vurgulandı.

KARABÜK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ NEVZAT AKBAŞ, "ÖĞRETMENLER ODASI BULUŞMALARI" ÇERÇEVESİNDE SAFRANBOLU MUSTAFA ANTEPOĞLU İLKOKULU VE VİLAYETLER BİRLİĞİ ORTAOKULU'NDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERLE BİR ARAYA GELDİ.