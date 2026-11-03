Karabük'te aile eğitimi programlarının yaygınlaştırılması hedeflendi

Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda değerlendirme toplantısı

Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen toplantıda, ebeveynlerin çocukların gelişimine katkısını artırmayı amaçlayan aile eğitimi kurs programları ele alındı. Toplantıya, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Adnan Cansız başkanlık etti ve Karabük Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Toplantı Salonu ev sahipliği yaptı.

Katılımcılar ve toplantının amaçları:

Toplantıda ilçelerin Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürleri, Halk Eğitimi Merkezi Müdürleri, merkez ilçedeki tüm kademelerden okul müdürleri ile ilgili kurs programlarının eğitici eğitimi sertifikasına sahip öğretmenler yer aldı. Görüşmelerde ailenin milli ve manevi değerlerin gelecek nesillere aktarılmasındaki rolü ile öğrencilerin akademik, sosyal ve kişisel gelişimlerinde ebeveyn desteğinin önemi vurgulandı.

Değerlendirme ve izlenecek yol:

Toplantıda, 'Maarif Modeli Ebeveyn Okulu', 'Aile Okulu 1' ve 'Aile Okulu 2' kurs programlarının il genelinde tanıtılması ve yaygınlaştırılması için yürütülecek çalışmalar planlandı. Eğitimlerin planlanması, uygulama takvimi oluşturulması, eğitici kapasitesinin güçlendirilmesi ve kursların daha fazla veliye ulaştırılması için yöntemler üzerinde duruldu.

Katılımcılar, kurs içeriklerinin etkin şekilde yürütülmesi, okul-aile iş birliğinin güçlendirilmesi ve kurs sonrası izleme-değerlendirme mekanizmalarının oluşturulmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca kurumlar arası koordinasyonun artırılması ve kaynakların ortak kullanımı gibi uygulamalı adımların gerekliliği belirtildi.

Toplantı, aile eğitimlerinin il genelinde yaygınlaştırılması amacıyla görüş ve önerilerin paylaşılmasıyla sona erdi; alınan kararların uygulamaya geçirilmesi için ilgili birimler tarafından eşgüdümlü çalışmaların yürütülmesi kararlaştırıldı.

KARABÜK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNESİNDE, AİLELERİN EĞİTİM SÜREÇLERİNE KATILIMINI GÜÇLENDİRMEK VE EBEVEYNLERİN ÇOCUKLARININ GELİŞİMİNE YÖNELİK FARKINDALIKLARINI ARTIRMAK AMACIYLA "MAARİF MODELİ EBEVEYN OKULU", "AİLE OKULU 1" VE "AİLE OKULU 2" KURS PROGRAMLARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.