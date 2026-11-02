Çocuklar sık hastalanıyor: ne zaman uyarı sayılmalı

Uzm. Dr. Altuncu'nun değerlendirmesi:

Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Mehmet Erkan Altuncu, kreş ve okul dönemindeki çocukların sık enfeksiyon geçirmesinin her zaman bağışıklık zayıflığı anlamına gelmediğini belirtiyor. Okulların açılması ve soğuyan hava, üst solunum yolu enfeksiyonlarının görülme sıklığını artırırken; burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı ve ateş gibi yakınmaların yıl içinde birkaç kez tekrarlanmasının tek başına alarm işareti olmadığını vurguluyor.

Kreş ve okul ortamı riskleri:

Altuncu, yaşamın ilk yıllarında çocukların farklı virüs ve bakterilerle daha sık karşılaştığını; yakın temasın yoğun olduğu kreş ve okul ortamlarının enfeksiyonların yayılmasını kolaylaştırdığını ifade ediyor. Özellikle kreşe yeni başlayan, okul çağındaki veya kardeş bulunan çocuklarda enfeksiyon sıklığının artmasının bağışıklık sisteminin mikroorganizmalarla karşılaşması ve olgunlaşması sürecinin bir parçası olduğunu söylüyor.

Bu süreçte sık görülen hastalıklar çoğunlukla hafif seyreder; ancak enfeksiyonların karakteri, süresi ve tedaviye verdiği yanıt önem taşıyor. Altuncu, aynı belirtilerin alerjik nezle veya astım gibi durumlarla karışabileceğini, bu nedenle doğru tanı için muayene ve gerektiğinde tetkik yapılmasının şart olduğunu belirtiyor.

Ne zaman bağışıklık araştırılmalı:

Her sık hastalanmanın normal kabul edilmemesi gerektiğini vurgulayan Altuncu, uzun süren, ağır seyreden ve tekrarlayan enfeksiyonlar ile ilgili dikkat işaretlerini şöyle sıralıyor: sık tekrarlayan zatürre, ağır kulak ve sinüs enfeksiyonları, iyileşme süresinin uzun olması, hastane yatışı veya damar yoluyla antibiyotik gerektiren durumlar. Ayrıca çocuğun yaşına göre kilo alamaması, büyüme ve gelişmesinin geride kalması, tekrarlayan derin doku enfeksiyonları ve ailede bağışıklık hastalığı öyküsü olması da araştırma gerektiren bulgular arasındadır.

Altuncu, bu tür bulguların varlığında bağışıklık sistemi işlevlerinin değerlendirilmesi gerektiğini ve tanının uzman hekim tarafından yönlendirilecek tetkiklerle konulacağını belirtiyor.

Koruyucu alışkanlıklar ve tedavi yaklaşımı:

Çocuğun bağışıklığını desteklemek için günlük alışkanlıkların önemine dikkat çeken Altuncu, dengeli beslenme, yeterli uyku, yaşa uygun fiziksel aktivite ve aşı takibinin öncelikli olduğunu söylüyor. El hijyeninin enfeksiyonlardan korunmada etkili bir önlem olduğuna işaret eden doktor, gereksiz vitamin ve takviye kullanımından kaçınılmasını ve antibiyotiklerin yalnızca hekim önerisiyle kullanılmasını tavsiye ediyor.

Son olarak Altuncu, çocukların sık hastalanması durumunda sadece enfeksiyon sayısına bakılmaması gerektiğini; hastalıkların nasıl seyrettiğinin, çocuğun büyüme-gelişim durumunun ve tedaviye verdiği yanıtın birlikte değerlendirilmesinin önem taşıdığını vurguluyor.

MEDİCAL POİNT GAZİANTEP HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANI UZM. DR. MEHMET ERKAN ALTUNCU,