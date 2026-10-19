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Çocuklar tiyatroyla sıfır atığı öğreniyor: İlkadım'da çevre eğitimi sahnede

İlkadım Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, anaokulu ve ilkokul öğrencilerine tiyatro yoluyla sıfır atık ve çevre bilincini aşılayacak.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 13:26

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EDİTÖR: Aslı Han

Çocuklar tiyatroyla sıfır atığı öğreniyor: İlkadım'da çevre eğitimi sahnede

İlkadım'da tiyatro ile çevre eğitimi başladı

İlkadım Belediyesi ile İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, ilçedeki anaokulu ve ilkokul öğrencilerine yönelik tiyatro gösterimleri düzenlenecek. Proje, sıfır atık, geri dönüşüm ve çevre bilincinin çocuk yaşta kazandırılmasını hedefliyor.

Protokolün kapsamı ve hedefleri:

İmza töreninde konuşan İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Özer Ersoy'un başlattığı iş birliği, gösterimlerin okullarda uygulanmasını öngörüyor. Organizasyonları İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü üstlenecek. Amaç, çocukların çevreye duyarlılığını artırmak, kültür ve sanat faaliyetlerine katılımlarını teşvik etmek ve tiyatro sanatını tanıtmak olarak belirlendi.

Çocuklara yönelik yaklaşım ve beklenen kazanımlar:

Gösteriler, çevre konularını eğlenceli ve anlaşılır bir dilde işlemeyi hedefliyor; böylece öğrencilerin hayal gücü, iletişim ve sosyal becerilerinin gelişimine de katkı sağlanması planlanıyor. Kurnaz, sıfır atık ve çevre bilincinin küçük yaşta kazanılmasının önemine vurgu yaparak, projeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın çalışmalarından örnek aldıklarını belirtti.

Başkan Kurnaz, imzalanan protokolle çevre bilincini artırmaya yönelik projelere bir yenisinin eklendiğini ve tiyatro gösterimlerinin çocukları hem bilinçlendireceğini hem de sanatla buluşturacağını ifade etti. Protokolün İlkadım halkı ve öğrencilere hayırlı olması dilendi.

İLKADIM BELEDİYESİ İLE İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA; SIFIR ATIK, GERİ DÖNÜŞÜM VE...

İLKADIM BELEDİYESİ İLE İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA; SIFIR ATIK, GERİ DÖNÜŞÜM VE ÇEVRE BİLİNCİNİN AŞILANMASI AMACIYLA OKULLARDA TİYATRO GÖSTERİMLERİ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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