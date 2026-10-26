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Çocuklara erken yaşta çevre refleksi kazandırılıyor: HBB eğitimle farkındalık yaratıyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi, 2026-2027 eğitim yılında 15 ilçede anaokulu, ilkokul ve ortaokullarda sıfır atık ve çevre bilinci eğitimleri düzenliyor.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 08:53

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Çocuklara erken yaşta çevre refleksi kazandırılıyor: HBB eğitimle farkındalık yaratıyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi’nden çocuklara çevre eğitimi

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), çocuklarda çevre bilincini geliştirmeye yönelik çalışmalarını İklim Değişikliği, Sıfır Atık ve Çevre Bilincini Geliştirme Eğitim Projesi kapsamında sürdürüyor. Proje, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı boyunca il genelindeki eğitim kurumlarında uygulanarak öğrencilerin doğaya karşı duyarlılığını artırmayı amaçlıyor.

Eğitim içeriği ve uygulamalar:

Eğitim programında; atıkların kaynağında ayrıştırılması, israfın önlenmesi, geri dönüşüm ve kompost üretimi ile doğal kaynakların verimli kullanılması gibi temel konular ele alınıyor. Görsel ve uygulamalı etkinliklerle öğrenme pekiştirilirken, çevre temalı boyama kitapları dağıtılarak çocukların öğrendiklerini günlük yaşama taşıması hedefleniyor.

Programda ayrıca çocuklarda çevre dostu alışkanlıkların benimsenmesini desteklemek üzere bez çanta, tohumlu kalem, geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmış kitap ayracı ve atık pil kutusu gibi materyaller kullanılıyor. Bu araçlar, teorik bilgiyi pratik davranışa dönüştürmeye yardımcı oluyor.

Hedef kitle ve yaygınlaştırma:

HBB yetkilileri, projenin il genelinde anaokulu, ilkokul ve ortaokullarda uygulanmaya devam edeceğini ve 15 ilçede daha fazla öğrenciye ulaşmasının hedeflendiğini belirtti. Amaç, çocuklarda erken yaşta çevre bilincini yerleştirip uzun vadede sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları oluşturmak.

HBB TARAFINDAN ÖĞRENCİLERE ÇEVRE BİLİNCİ VE SIFIR ATIK KONULARINDA EĞİTİM VERİLİYOR.

HBB TARAFINDAN ÖĞRENCİLERE ÇEVRE BİLİNCİ VE SIFIR ATIK KONULARINDA EĞİTİM VERİLİYOR.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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