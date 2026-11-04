Niğde’de el emeğinin yeni adresi: ustalığa ilk adım önlük töreni

Niğde'de ustalığa ilk adım töreni:

Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen "Geleceğin Ustaları Bizimle Yetişiyor" temalı önlük giydirme töreni, Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü KARGEM ile okulun iş birliğiyle gerçekleştirildi. Programa İl Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Yüksel, Niğde Marangozlar, Mobilyacılar, Emlakçılar ve İnşaatçılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Mustafa Yıldırım ve sektör temsilcileri katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; açılış konuşmasını Okul Müdürü Hüseyin İşbaşar yaptı. İşbaşar, öğrencilere eğitim ve gelecek meslek yaşamlarında başarılar diledi.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Yüksel törende mesleki ve teknik eğitimin üretim ile istihdam açısından önemine vurgu yaptı ve öğrencilere şu mesajı verdi: "Sizler, Türkiye’nin üreten gücüsünüz. Mobilya ve iç mekan tasarımı alanı, sanatın ve emeğin birleştiği çok kıymetli bir alandır. Unutmayın ki en büyük sermayeniz, el beceriniz kadar sahip olduğunuz meslek ahlakınız olacaktır"

ustalar deneyimlerini paylaştı:

Program kapsamında Oda Başkanı Mustafa Yıldırım, Başkan Vekili İlhan Gencer, Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Kılıç ile mobilyacı ve marangoz ustası Cavit Güneş öğrencilerle söyleşi gerçekleştirdi. Yaklaşık 30 dakika süren oturumda mesleki eğitim ile sektör arasındaki iş birliğinin önemi ve meslek hayatında edinilen deneyimler üzerinde duruldu; ustalar öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

ahilik geleneği önlük töreninde yaşatıldı:

Söyleşinin ardından ahilik geleneğinin simgesi olan önlük giydirme törenine geçildi. Geleneksel anlamıyla ahlakı, emeği ve alın terini temsil eden önlükler, oda tarafından hediye edildi ve öğrencilere giydirildi. Tören, öğrencilerin meslek hayatına ilk adımlarını sembolik olarak attığı bir an olarak kayda geçti.

NİĞDE’DE GELECEĞİN USTALARI ÖNLÜKLERİNİ GİYDİ